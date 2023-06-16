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İmamoğlu Ümraniye-Göztepe Metro Hattı ilk ray kaynatma törenine katıldı

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro
İmamoğlu Ümraniye-Göztepe Metro Hattı ilk ray kaynatma törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe Metro hattının ilk ray kaynatma törenine katıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihalesi 2017 yılında yapılan ve bitişi 2024 Şubat ayında olması ön görülen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattının ilk ray kaynatma törenine katıldı. İmamoğlu'na törende İstanbul Raylı sistemler Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin eşlik etti. 13 kilometre uzunluğunda, seyahat süresini 20 dakikaya indiren ve 11 istasyondan oluşan Metro hattında saatte 44 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

İmamoğlu Ümraniye-Göztepe Metro Hattı ilk ray kaynatma törenine katıldı

Yüzde 61 ilerleme durumunda olan Metro hattı, Marmara, Kadıköy-Kartal Metrosu ve Üsküdar-Ümraniye Metrosuyla entegre olarak çalışacak. Projenin yetkililerinden bilgiler alan İmamoğlu, "İhalesi 2017'nin başında yapılmıştı, biz devraldığımız da yüzde 3-4 seviyesindeydi. Bunu hatırlatalım, aslında 2 yıl burada hiçbir şey yapılmadı. Biz finans şehirde bir istasyon gezmiştik. Onun dışında sadece şaftları olan birkaç yerde yapılan bir çalışmaydı. Biz gelir gelmez ilk finans kaynağını bulduk ve 2019 Ekim-Kasım aylarında buraya start verdik. Aslında sıfırdan başladık diyebileceğimiz bir hat burası" dedi.

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İmamoğlu Ümraniye-Göztepe Metro Hattı ilk ray kaynatma törenine katıldı

"1 BUÇUK SENEDİR GÜMBÜR GÜMBÜR ÇALIŞIYORUZ"

İmamoğlu, "Bu süreçte buranın ihalesi durduruldu, tekrar başlatıldı ve dolayısıyla biz bu hattı sıfırdan ele aldık. 3 buçuk senedir gümbür gümbür çalışıyoruz. Araçlar sürecini de biz başlattık, hala hazine onayıyla ilgili süreci takip ediyoruz. Uzun süredir hazine onayını da bekliyor" dedi.

 

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro

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