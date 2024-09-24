İmamoğlu tweet’i istifa getirdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Beypazarı’ndan hemşerisi ve siyasetteki en eski yol arkadaşlarından Arslan, önceki gün X hesabından “Kurucu iradenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal’in Askeri olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk’ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk’ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk’e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ denmez” paylaşımında bulundu.

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TWEET’İ SİLMEDİ

Milletvekili seçildikten sonra da Yavaş’ın başında bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’nin spor kulübünün başkanlığını yürüten Arslan’ın bu paylaşımı, İmamoğlu’nu hedef aldığı gerekçesiyle sosyal medyada tartışılırken CHP’de de sıkıntı yarattı. Tepkilerin tırmanması üzerine devreye giren Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamayla Arslan’a mesajını silmesi tavsiyesinde bulundu. Yavaş paylaşımında, “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir” dedi.

Arslan ise gazetecilere yaptığı açıklamada İmamoğlu’nu kastetmediğini savunurken, “Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum” dedi. ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden dün istifa eden Arslan’ın X hesabından yaptığı paylaşımı ise kaldırmadığı gözlendi.

SEVMEDİĞİ CHP’YE DİZAYN ÇABASI

Özellikle İmamoğlu’na yakın hesaplar üzerinden hedef alınan Arslan’a CHP’den en sert tepki ise CHP’li eski Meclis Başkanvekili Levent Gök’ten geldi. Gök, yaptığı paylaşımda, “CHP’yi sevmedi ama CHP’yi dizayn etme çabalarının içinde olmayı sevdi. Şapka düştü kel göründü” dedi.

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YAVAŞ İÇİN İYİ PARTİ’DEN AYRILMIŞTI

-Yavaş gibi Beypazarlı olan Arslan, geçmişte önce çevre sağlık teknisyeni olarak Sağlık Bakanlığı’nda çalıştı, sonrasında öğretmenlik, daire başkanlığı ve bakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu. 2019-2023 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Arslan, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçildi, son yerel seçimler öncesinde ise Yavaş’ın adaylığına destek amacıyla partisinden istifa etti.