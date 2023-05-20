İmamoğlu Tuzla semt pazarını ziyaret etti; vatandaşlardan HDP tepkisi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Tuzla semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşları dinledi. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki türlü olduğunu anlatıyorum. İkinci maça sıfır sıfır başlıyoruz. İnşallah biz kazanırız" şeklinde konuştu. İmamoğlu, “Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi'yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni bir güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. O bakımdan umuyorum sonucu güzel olsun" dedi.

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“HDP İLE HÜDA PAR'I MI KIYASLIYORSUNUZ"

İmamoğlu semt pazarını gezerken, Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte hareket ettiğini öne süren vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. İmamoğlu, "Bizim ortaklarımız arasında HDP yok. Seçime giren Yeşil Sol Partisi var, o da kendi adına girdi. Adam girdi, milletvekili kazandı, meclise girdi. Bizimle ne alakası var" dedi. Tepki gösteren kadının "Birlikte değilsiniz yani" demesi üzerine İmamoğlu, "Peki AK Parti'nin ortakları arasında kim var biliyor musunuz" şeklinde karşılık verdi. Tartışmaya giren kadının saydığı partiler arasında HÜDA PAR'ı belirtmesi üzerine İmamoğlu, "Peki HÜDA PAR'ın ne olduğunu biliyor musun, neyi temsil ediyor mesela" diyerek kadına soru yöneltti. Bunun üzerine kadın tepki göstererek, “Siz HDP'yi neden savunuyorsunuz? Benim sizin için üzüldüğüm, onunla masaya oturmanız. Beni yıktı. Ben ona bir kurşun veremem. Benim şehitlerim var" dedi. İmamoğlu tartışmada kendilerinin 6 partiyle ittifak yaptığını dile getirerek, “Biz 6 partiyle girdik. Ve oyumuzu aldık. Yeşil Sol Parti'nin kendisi seçildi. Bu milletten oy aldı. Benimle bir alakası yok" diye konuştu.