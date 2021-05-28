İmamoğlu: Teşekkürler NASA

“İstanbul Boğazı ve Haliç’in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!” denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Karadeniz’in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise NASA’nın paylaşımına Twitter’dan, “Hey NASA, bu gece bize İstanbul’un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!” yanıtını verdi.

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