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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İmamoğlu: Teşekkürler NASA

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu: Teşekkürler NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Instagram’dan İstanbul’a ait uydu görüntüsü paylaşarak, “Hey İstanbul, parlıyorsun!” notu düştü.

“İstanbul Boğazı ve Haliç’in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!” denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Karadeniz’in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise NASA’nın paylaşımına Twitter’dan, “Hey NASA, bu gece bize İstanbul’un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!” yanıtını verdi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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