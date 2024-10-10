İmamoğlu: siyasi malzeme değil

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00
TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul Turizm Fuarı’nın açılışında, turizmde istikrar için güven ve huzura dikkat çekip sözü 2 arkadaşını öldürüp intihar eden Semih Çelik’e getirdi ve bu görüntülerin siyasete malzeme yapılamayacağını söyledi.
İmamoğlu, “Güvenli şehirler, hukuk ve demokrasinin hâkim olduğu yaşam elbette hepimiz için çok önemli bir noktada. Devletin kurumlarıyla bir araya geldiğimizde aşamayacağımız hiçbir konu yok. Üzerimize düşen vazife noktasında kararlı bir yönetimiz” dedi.