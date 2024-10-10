İmamoğlu: siyasi malzeme değil

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İmamoğlu, “Güvenli şehirler, hukuk ve demokrasinin hâkim olduğu yaşam elbette hepimiz için çok önemli bir noktada. Devletin kurumlarıyla bir araya geldiğimizde aşamayacağımız hiçbir konu yok. Üzerimize düşen vazife noktasında kararlı bir yönetimiz” dedi.