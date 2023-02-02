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İmamoğlu Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı

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#İstanbul#İBB#Belediye
İmamoğlu Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezinin açılışını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 17:51

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; kütüphane, sergi salonu, İstanbul kitapçısı, tiyatro sahnesi ve ortak çalışma alanlarının yer aldığı Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

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Şişli'de saat 11.00'de gerçekleştirilen açılış programına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Deva Partisi İl Başkanı Erhan Erol ve çok sayıda davetli katıldı. Açılıştaki konuşmasında İmamoğlu, "Habitat diye tarif ettiğimiz bu merkezimiz, AVM olarak kullanılan bir yerken bir anda ortak akılla yaşam merkezine dönüştü. Şimdi artık 500 yüz kişilik kapasiteye ve 25 beş bin kitaplık dev bir arşive sahip, yine 500 yüz metrekarelik bir sergi salonu ve atölyeyi içeren habitat sanat alanı var. 200 yüz kişi kapasiteli iki sahneye sahip habitat sahneleri mevcut. İstanbul kitapçısı çok özel bir yer, sayısını arttırıyoruz. İstanbullular kitap okur mu satar mı satmaz mı? Öyle bir endişemiz yok.

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Ölçümüz yok. İBB tarihinde ilk kez üst düzey yönetim kadrolarına kadınları hak ettiği bir biçimde atayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesini kadın erkek eşitliğini önde duran bir Belediye haline getirdik" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından merkezi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Girişimcilik merkezinin içinde bulunan, insansız deniz taksi projesini inceledi. (DHA)

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#İstanbul#İBB#Belediye

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