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İmamoğlu: Şam’a heyet göndereceğiz

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#İmamoğlu#Suriye#Ayşe Ateş
İmamoğlu: Şam’a heyet göndereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Suriye’ye heyet gönderiyor. İmamoğlu, “İlk aşamada Şam’ın ziyaret edileceğini belirterek “Yeniden ayağa kalkma sürecinde hem ülkemiz hem de komşumuz Suriye için elimizden gelen desteği yapmaya ve yerel yönetimler olarak, vazifemizi en üst seviyede yerine getirmeye de hazırız” dedi.

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ACİL İHTİYAÇLARI İÇİN

İmamoğlu, TBB Encümeni toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı: “TBB olarak, bu süreçte hem ülkemizin güvenliği hem ülkemizde yaşayan sığınmacıların evlerine geri dönüşü için sorumluluktan kaçmayacağımızı ve mutlaka sorumluluk alacağımızı ortak kararla belirttik, beyan ediyoruz. Suriye’de şehirlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal altyapının yeniden inşası ve yerel yönetimlerin kapasite geliştirme süreçlerinin desteklenmesi, öncelikli konularımızdan biridir. Hükümet, bütün sıkıntılarını, belediyelerin SGK borçlarına bağlar duruma geldi.

1.1 MİLYAR LİRA KESİLDİ

İstanbul’un bir önceki ay ödeneğinden, habersizce 1.1 milyar lira kesildi. Başka belediyelerimizde de oldu. İzmir’de bir belediyeye ise pozitif ayrımcılık uygulandı. Metot hayli ilginç. Maliye Hazinesi, çok büyük bir araziyi Menemen Belediyesi’ne hibe olarak verdi. Sonra araziyi satıp borçlarını ödeme olarak geriye verme konusunda bir girişim başlattı.”

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AYŞE ATEŞ’LE GÖRÜŞTÜ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla görüştü. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve kızlarıyla buluştuk. Ayşe Hanım’ın verdiği hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanındayım. İki güzel kız yetiştiriyor. İkisi de vatanını, ülkesini seven pırıl pırıl çocuklar. İkisine de eğitim hayatlarında başarı diliyorum” dedi.

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#İmamoğlu#Suriye#Ayşe Ateş

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