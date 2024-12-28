İmamoğlu: Şam’a heyet göndereceğiz

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ACİL İHTİYAÇLARI İÇİN

İmamoğlu, TBB Encümeni toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı: “TBB olarak, bu süreçte hem ülkemizin güvenliği hem ülkemizde yaşayan sığınmacıların evlerine geri dönüşü için sorumluluktan kaçmayacağımızı ve mutlaka sorumluluk alacağımızı ortak kararla belirttik, beyan ediyoruz. Suriye’de şehirlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal altyapının yeniden inşası ve yerel yönetimlerin kapasite geliştirme süreçlerinin desteklenmesi, öncelikli konularımızdan biridir. Hükümet, bütün sıkıntılarını, belediyelerin SGK borçlarına bağlar duruma geldi.

1.1 MİLYAR LİRA KESİLDİ

İstanbul’un bir önceki ay ödeneğinden, habersizce 1.1 milyar lira kesildi. Başka belediyelerimizde de oldu. İzmir’de bir belediyeye ise pozitif ayrımcılık uygulandı. Metot hayli ilginç. Maliye Hazinesi, çok büyük bir araziyi Menemen Belediyesi’ne hibe olarak verdi. Sonra araziyi satıp borçlarını ödeme olarak geriye verme konusunda bir girişim başlattı.”

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AYŞE ATEŞ’LE GÖRÜŞTÜ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla görüştü. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve kızlarıyla buluştuk. Ayşe Hanım’ın verdiği hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanındayım. İki güzel kız yetiştiriyor. İkisi de vatanını, ülkesini seven pırıl pırıl çocuklar. İkisine de eğitim hayatlarında başarı diliyorum” dedi.