İmamoğlu Rize’de miting yaptı: İttifak masasının en güçlü neferiyim

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Rize Meydanı’nda otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, binalardan birine asılan “Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri” yazılı bir pankartla protesto edildi. İmamoğlu’nun konvoyu geçerken bir vatandaş da bozkurt işareti yaparak, “Defolun. PKK ile işbirliği yapıyorsunuz” diyerek bağırdı. İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi: “Gençlik umutla dolsun diye bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının 6 liderinin belediye başkanı olarak en güçlü neferi olacağım, hepinizin huzurunda söz veriyorum. İstanbul’da ittifak yaptık. O zaman yola çıktığımızda ‘Ben İstanbul ittifakının adayıyım’ demişim. Şimdi de ‘Bu milletin en az yüzde 60’ının oyuyla, hep birlikte başaracağız’ diyorum. En büyük vaadim bu masanın birlikteliğidir, barıştır, huzurdur, bir arada milletçe dimdik ayakta olmaktır.”