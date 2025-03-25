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İmamoğlu protestosunda polisin bayrak hassasiyeti

Güncelleme Tarihi:

#Protesto#Kocaeli#İzmit
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 09:31

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protestoda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.

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İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasını protesto etmek istedi. Önce oturma eylemi yapan grup, ardından yürüyüş yapmak istedi.

İmamoğlu protestosunda polisin bayrak hassasiyeti

Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.

İmamoğlu protestosunda polisin bayrak hassasiyeti

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POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

Öte yandan yapılan gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi. 

İmamoğlu protestosunda polisin bayrak hassasiyeti

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#Protesto#Kocaeli#İzmit

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