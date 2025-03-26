'İmamoğlu' protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasına yönelik protestolar İzmit’te 5’inci günde de devam etti. Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Bankası önünde toplanan siyasi parti yöneticileri ile göstericiler, Sabri Yalım Parkı’na yürüdü.

Bu sırada bir grup yürüyüş yapmak isterken polis, izin vermedi. Polis ile grup arasında yapılan müzakereden sonuç alınamaması üzerine ekipler, göstericilere müdahale etti. Müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.

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Öte yandan toplanan grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü başka bir grup 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba müdahalede bulundu.