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'İmamoğlu' protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

Güncelleme Tarihi:

#Protesto#Eylem#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:23

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması protesto edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü bir grup, 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba da müdahale etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasına yönelik protestolar İzmit’te 5’inci günde de devam etti. Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Bankası önünde toplanan siyasi parti yöneticileri ile göstericiler, Sabri Yalım Parkı’na yürüdü.

İmamoğlu protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

Bu sırada bir grup yürüyüş yapmak isterken polis, izin vermedi. Polis ile grup arasında yapılan müzakereden sonuç alınamaması üzerine ekipler, göstericilere müdahale etti. Müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

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Öte yandan toplanan grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü başka bir grup 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba müdahalede bulundu. 

İmamoğlu protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

İmamoğlu protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

İmamoğlu protestosunda gergin anlar: Karşıt görüşlü grup, eylemciyi darbetti

 

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#Protesto#Eylem#Ekrem İmamoğlu

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