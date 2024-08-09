İmamoğlu Paris’te, ‘İstanbul Evi’ açılışında konuştu: Olimpiyat halkaları Boğaz’ı süslesin

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları’nı tanıtmak ve 2036 Olimpiyat adaylığını almak amacıyla, Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da, ‘İstanbul Evi’ ziyarete açıldı. Tarihi belgeler, görsel içeriklerle zenginleştirilen açılışa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Nenad Laloviç, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Olimpik Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, efsane atlet Sergey Bubka’nın da arasında olduğu spor dünyasından ünlü isimler katıldı.

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EYFEL İLHAM VERDİ

Gecenin ev sahipliğini üstlenen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evi açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Ailem ve ben, Kadın Milli Voleybol takımımızın büyük hayranıyız. Olimpiyatlarda yarışmalarını ve maç kazanmalarını görmek, bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, birliğin, çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin sembolüdür. İstanbul, olimpiyat ruhunun vücut bulmuş halidir.”

Özel ve İmamoğlu, EOC Başkanı Capralos’a kıspet hediye etti. Paris’teki İstanbul Evi açılışı Karsu konseriyle sona erdi.

‘KİRASI ŞARTSIZ BAĞIŞLA KARŞILANDI’

Paris’teki tanıtım faaliyetleri, kamuoyunda eleştirilere de neden oldu. Gezi masrafları ve olimpiyatların İstanbul’a gelmesi için lobi faaliyetlerinden biri olan İstanbul Evi etkinliklerinin düzenlendiği “Palais Galliera” binasının kirasının ‘İBB bütçesinden karşılandığı’ yönündeki iddialara, İBB Danışmanı Murat Ongun’dan yanıt geldi. Ongun, İBB adına sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Paris’teki ‘İstanbul Evi’ ile ilgili kamuoyuna yansıtılan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup, tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. Bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır.”