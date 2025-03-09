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İmamoğlu önseçim için İzmir’den start verdi

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Önseçim
İmamoğlu önseçim için İzmir’den start verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 07:00

CHP’nin cumhurbaşkanlığı önseçimi adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına İzmir’den başladı.

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Balçova ilçesindeki Üçkuyular Vapur İskelesi’nden feribota binerek Karşıyaka ilçesine geçen İmamoğlu, ulu önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenen programda partililere seslendi: “Partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. 23 Mart’ta partimizin güçlü iradesini ortaya koyacağız. Benim gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? İşte karşınızda sizin cesaretiniz, sizin düşünüz, sizin kararlılığınız. 23 Mart’ta o irademizi ortaya koyacağız. Hep birlikte başaracağız. İnandık mı oluyor. Çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, mutlu sabahı şimdiden hissediyorum.”

 

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Önseçim

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