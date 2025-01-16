İmamoğlu: Onayın cezamı

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İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “Buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada, İstinaf Mahkemesi’nde. Madem hedefiniz benim, mert olun. Onayın cezamı, milleti rahat bırakın. Ekrem’in kelime anlamı da ‘mert’tir. Sizi bir kez daha mertliğe davet ediyorum. (Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden ihaleye fesat karıştırma suçundan açılan davanın 11 Nisan’a ertelendiğini hatırlatarak) Enteresan. Merak ediyorum 11 Nisan’da ne olacak, yani bir hafta öncesinde bir şey mi olacak? Adrese teslim bir gün mü.”