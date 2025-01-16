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İmamoğlu: Onayın cezamı

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#Ekrem İmamoğlu#İmamoğlu#Türkiye Belediyeler Birliği
İmamoğlu: Onayın cezamı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri dışında CHP’li başka belediyelerin de hedefte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi.

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İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “Buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada, İstinaf Mahkemesi’nde. Madem hedefiniz benim, mert olun. Onayın cezamı, milleti rahat bırakın. Ekrem’in kelime anlamı da ‘mert’tir. Sizi bir kez daha mertliğe davet ediyorum. (Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden ihaleye fesat karıştırma suçundan açılan davanın 11 Nisan’a ertelendiğini hatırlatarak) Enteresan. Merak ediyorum 11 Nisan’da ne olacak, yani bir hafta öncesinde bir şey mi olacak? Adrese teslim bir gün mü.”

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#Ekrem İmamoğlu#İmamoğlu#Türkiye Belediyeler Birliği

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