İmamoğlu müfettişlere savunma verecek
İçişleri Bakanlığı, kanuna aykırı yardım kampanyası başlattığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı.
İmamoğlu, yarın İçişleri Bakanlığı müfettişlerine, ‘neden kampanya yaptığına’ ilişkin savunma verecek. İmamoğlu, “Belediye ile ilgili olan bu süreçte doğal olarak bizden de bilgi ve belge istendi. Burada yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.
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