İmamoğlu müfettişlere savunma verecek

İmamoğlu, yarın İçişleri Bakanlığı müfettişlerine, ‘neden kampanya yaptığına’ ilişkin savunma verecek. İmamoğlu, “Belediye ile ilgili olan bu süreçte doğal olarak bizden de bilgi ve belge istendi. Burada yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.