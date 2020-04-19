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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İmamoğlu müfettişlere savunma verecek

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu müfettişlere savunma verecek
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İçişleri Bakanlığı, kanuna aykırı yardım kampanyası başlattığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı.

İmamoğlu, yarın İçişleri Bakanlığı müfettişlerine, ‘neden kampanya yaptığına’ ilişkin savunma verecek. İmamoğlu, “Belediye ile ilgili olan bu süreçte doğal olarak bizden de bilgi ve belge istendi. Burada yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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