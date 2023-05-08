İmamoğlu mitingine taşlı saldırı

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ERZURUM’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting yapacağı Havuzbaşı Kent Meydanı’na ‘tanıtım’ gerekçesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsleri çekildi. CHP’lilerin tepkisi üzerine saat 16.30’da araçlar kaldırıldı. İmamoğlu’nun konuşması sırasında bir grup, parti otobüsü ve alandaki vatandaşlara taş atmaya başladı. Bunun üzerine İmamoğlu, alandaki polislere seslenerek müdahale etmelerini istedi. Taş isabet eden vatandaşlar yaralandı, otobüste de hasar oluştu. İmamoğlu konuşmasını yarıda keserek mitingi bitirdi. Havalimanından yaralıları telefonla arayarak bilgi alan İmamoğlu, ardından uçakla İstanbul’a döndü. İmamoğlu’nu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda binlerce kişi karşıladı. Erzurum Valisi Okay Memiş 17 kişinin yaralandığını, 9’unun tedbir amaçlı müşahede altında olduğunu belirterek “Eğer resmi alan olarak ilan edilmiş bir miting alanı olsaydı çok daha fazla güvenlik tedbirini alıp bunu sağlayabilirdik” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Erzurum’da İmamoğlu’nun mitinginde taşlarla saldırılması kabul edilebilir değil” dedi.

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‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’

Saldırının ardından İmamoğlu şöyle konuştu: “Vali, 5 bin porsenelim görev başında dedi. Bir baktık her yerden taş yağıyor. Polis kılını kıpırtadamadı, bu müdahale etmeyin talimatıdır. Gözümün önünde 10-15 insan yaralandı. Olayların Erzurumlu hemşerilerimle ilgisi yoktur. Onlar ne AK Partili ne ülkücü ne de Erzurumlu. Ismarlama gelmiş provokatörler. Tüm sorumlulara suç duyurusunda bulunacağım.”