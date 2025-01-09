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İmamoğlu: Millet Ekrem’i yedirmez

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#TBB#Ekrem İmamoğlu#İSKİ
İmamoğlu: Millet Ekrem’i yedirmez
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009’da tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Silivri’de  İSKİ’nin başlattığı 1.6 milyar liralık altyapı yatırımının temelini attı.

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Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, önümüzdeki genel seçimleri işaret edip özetle şöyle dedi:

ÜÇ ADIM GERİDEN İZLEMEK YOK

“Milletimiz bizi davet ediyor. Önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacak. Başka bir yolu yok. Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim’. Öyle bir şey yok, Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem’i yedirir ne millet Ekrem’i yedirir. O kadar net. Çünkü millet için ve memleket için çalışıyorum. Böyle çalışırsak, meseleye milletçe bir bütün olarak bakmanın ahlakını ve erdemini taşırsak göreceksiniz, Suriye’deki derinleşen sorunu da ekonomik, kalkınma, yoksulluk sorununu da bu memleketin barışını da huzurunu da hak, hukuk, adalet sorunlarını da biz çözeceğiz. Buna hazırız. İşte tam da bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok.”

 

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#TBB#Ekrem İmamoğlu#İSKİ

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