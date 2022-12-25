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İmamoğlu: Mesele benden ibaret değil

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Konya
İmamoğlu: Mesele benden ibaret değil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya programının ikinci gününde konuştu.

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İmamoğlu, hakkında verilen hapis ile siyasi yasak cezaları ve terör soruşturmasıyla ilgilişunları söyledi: “Bana yapılan bir hakarete verdiğim cevap üzerinden ve ilk savcısının hiç de önemsemediği bir hazırlığın başladığı bir ortamda, olayın geçtiği günden tam 22 ay sonra dava açıldı. Peki şimdi duracaklar mı, durmayacaklar. Şimdi belediyelerimize kayyum atama gayreti içerisindeler. Mesele benden ibaret değil aslında. Milletimizle el ele vererek bu hadsiz kararları da yırtıp atmayı iyi biliyoruz.” CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, toplantının ardından ortak deklarasyon açıkladı. Açıklamada, “Mevcut rejimin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasinin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır.6’lı masada büyük bir Türkiye ittifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır” denildi.

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Konya

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