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İmamoğlu: Meclis zemininde çözülmeli

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Diyarbakır
İmamoğlu: Meclis zemininde çözülmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağı ön seçim öncesinde Diyarbakır’da partililerle buluştu.

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İmamoğlu, “Silahlar susmalı, çatışma bitmeli, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı, eşit paydaşı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin gönül rızasıyla özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmelidir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

İmamoğlu, dün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır’da bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Ön seçim çalışmalarına da değinen İmamoğlu, “Bu yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisinin tabandan tavana yürüyüşüdür. Bu yürüyüş gelecek hafta sonu büyük bir demokrasi şöleniyle sonuçlandırılacak ve çok güçlü bir başlangıç yapacak. Bu yürüyüş bir demokrasi devrimidir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bu yürüyüşü partiye kazandıran ve destekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm parti yöneticileri ile partililere teşekkür etti.  

 

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Diyarbakır

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