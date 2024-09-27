İmamoğlu: Makamına gider çayını içerim

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’dan Ankara’ya 20 gelişim varsa 18’inde Mansur beyi ararım, makamına giderim, çay içerim. Siyasi yasak cezasına karşı Mansur Bey’in destek cümlelerine teşekkür ederim, adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalarına da katılıyorum” dedi. İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

ALACAĞIM OLSUN

“İstanbul’dan Ankara’ya 20 gelişim varsa 18’inde Mansur beyi ararım, makamına giderim, çay içerim. Bunu mevkidaş ve aynı partide görev yapan iki insan olarak da önemserim ama bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim. Toplantılarım var, İstanbul’a dönmek zorundayım. Alacağım olsun. Bu dar zamanda kahvesini içmektense geniş zamanda yemeğini yerim. Siyasi yasak cezasına karşı Mansur Bey’in destek cümlelerine teşekkür ederim, adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalarına da katılıyorum.

Haberin Devamı

KULAĞIMIZA GELİYOR

İstinaf’taki dosyaların ortalama görüşme zaman dilimi vardır ama çok da belirgin olmaz. İstinaf’ta bizim davanın ne zaman nasıl görüşüleceğini hukuki teamüller mi birtakım siyasi atmosferler mi belirliyor bilemiyorum. Bu davanın konuşulacağı duyumları söz konusu. Kulağımıza geliyor. Birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var: Bir, toplumun vicdanını rahatsız ediyor. İki, böyle bir dava olmaz. 2 kere 2, 4; 2 kere 2’yi 5 yapmanın bir mantığı yok. Temennim odur ki yargının manipüle edilmesine İstinaf son verir.”