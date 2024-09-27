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İmamoğlu: Makamına gider çayını içerim

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul#Türkiye Belediyeler Birliği
İmamoğlu: Makamına gider çayını içerim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 07:00

Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yavaş’ın ‘aramızda sorun yok’ açıklamasına katıldığını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  “İstanbul’dan Ankara’ya 20 gelişim varsa 18’inde Mansur beyi ararım, makamına giderim, çay içerim. Siyasi yasak cezasına karşı Mansur Bey’in destek cümlelerine teşekkür ederim, adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalarına da katılıyorum” dedi. İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

ALACAĞIM OLSUN

İstanbul’dan Ankara’ya 20 gelişim varsa 18’inde Mansur beyi ararım, makamına giderim, çay içerim. Bunu mevkidaş ve aynı partide görev yapan iki insan olarak da önemserim ama bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim. Toplantılarım var, İstanbul’a dönmek zorundayım. Alacağım olsun. Bu dar zamanda kahvesini içmektense geniş zamanda yemeğini yerim. Siyasi yasak cezasına karşı Mansur Bey’in destek cümlelerine teşekkür ederim, adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalarına da katılıyorum.

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KULAĞIMIZA GELİYOR

İstinaf’taki dosyaların ortalama görüşme zaman dilimi vardır ama çok da belirgin olmaz. İstinaf’ta bizim davanın ne zaman nasıl görüşüleceğini hukuki teamüller mi birtakım siyasi atmosferler mi belirliyor bilemiyorum. Bu davanın konuşulacağı duyumları söz konusu. Kulağımıza geliyor. Birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var: Bir, toplumun vicdanını rahatsız ediyor. İki, böyle bir dava olmaz. 2 kere 2, 4; 2 kere 2’yi 5 yapmanın bir mantığı yok. Temennim odur ki yargının manipüle edilmesine İstinaf son verir.”

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul#Türkiye Belediyeler Birliği

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