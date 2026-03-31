İmamoğlu: Mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım

Haberin Devamı

İmamoğlu hakkında, 27 Ocak 2025’te yaptığı basın toplantısında bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişi S.B.’yi hedef gösterdiği gerekçesiyle ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesince, Silivri’de görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. İmamoğlu, savunmasında özetle şunları söyledi: “Sayısını ve konularını sıralamakta zorlandığım, hakkımda hukuksuzca açılan davalardan birisi için bu mahkemedeyim.. Bu salonda duruşmam devam ederken, yine bu binada başka bir salonda, başka bir kumpas davasının duruşması yapılıyor. Duruşma bitiminde o mahkeme salonuna geçerek mücadelemize devam edeceğiz. Tabir-i caizse bugün burada bir Ekrem İmamoğlu mesaisi yaşanıyor. Sayın yargıç, açıkçası sayısını bile artık kestiremediğim, hatırlayamadığım, her saydığımda birkaç tanesini ıskaladığım bir mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım.

Haberin Devamı

BİLİRKİŞİYİ ETKİLEMEDİM

Ortada izaha dahi gerek bırakmayacak kadar açık bir gerçek var, biz bir bilirkişiyi etkilemedik. Söz konusu bilirkişi zaten raporları tamamlayıp mahkemeye sunmuştu. Bizim yaptığımız bu raporların içeriğini, sonuçlarını ve yarattığı etkilerini kamuoyuna anlatmaktan ibaret. O gün konuşmalarım tamamen ifade özgürlüğü kapsamında ifadelerimdir. Beni ve CHP’li belediyeleri hedef alan bu raporları kim yazdı, hep karşımıza S. Bey çıktı. Binlerce bilirkişi var, çok enteresan aralarından aynı isim 4 ayrı dosyaya giriyor. Böyle bir durumu eleştirdiğim için yargılanıyorum bu absürt davada.”

SAVCILAR BURAYI NAKLEN Mİ İZLİYOR

Diğer sanıkların ardından yeniden söz alan İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldığını öğrendiğini belirterek “Salondaki güvenliğimiz açısından bir soru sormak istiyorum. Salondan çıkarken avukatımla 5-10 dakika münazara yaptıktan sonra hakkımda hakaret soruşturması açıldığını duydum. Naklen mi izleniyoruz? Böyle bir şey mümkün mü? Sayın başkanım, savcılık burayı izleyebiliyor mu? TRT naklen mi veriyor da benim haberim yok?” diye sordu. Mahkeme heyeti, duruşmayı mütalaa için 13 Temmuz’a erteledi.

Haberin Devamı

SAVUNMASINA SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘bilirkişi davası’ olarak bilinen dava kapsamında yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma sırasında yaptığı savunmasında, bir kısım savcılara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada: “Duruşmada ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.