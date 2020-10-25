İmamoğlu korona oldu... ‘Metroda bulaşmış olabilir’

Sonuç pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınan İmamoğlu’nun 17 Ekim günü Ümraniye-Göztepe metro tüneline yaptığı inceleme gezisinde, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin ile yerin 42 metre altına indiği, ertesi gün Alpkökin’in korona testinin pozitif çıktığı bildirildi. O gün çekilen fotoğraflarda hem İmamoğlu’nun hem de Alpkökin’in maske takmadığı görüldü. Doktorlar İmamoğlu’nun koronayı burada Alpkökin’den kapmış olabileceği görüşünde birleşti.

Çarşamba günü ise Harbiye Açıkhava’da Şener Şen’in rol aldığı” Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyununu izlemeye gidenler arasında İmamoğlu da vardı. İmamoğlu, kulise giderek Şener Şen’i tebrik etti. O sırada Cem Yılmaz ve arkadaşları da kulisteydi. Ünlü isimlerin de test yaptırmaya karar verdikleri konuşuluyor.

‘İYİYİM’ DEDİ

Hastane odasından görüntülü mesaj paylaşan İmamoğlu, “Çarşamba günü testim negatif çıkmıştı. Ama dün akşam ateşim yükseldi. Test oldum. Bugün itibarıyla pozitif olduğum şeklinde bir rapor oluştu. Şu an iyiyim. Ateşim fena değil. Duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. İstanbul’da her şey güzel olmaya devam edecek” dedi.

PROGRAMLARI İPTAL

İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce 28 Ekim’de inşaat çalışmalarında sona gelinen Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yapacaktı. Yaklaşık 15 gün karantinada kalması gereken İBB Başkanı İmamoğlu’nun tüm programları iptal edildi. Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Tevfik Göksu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve yetkili İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da korona testi pozitif çıktı.