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İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

#Ekrem İmamoğlu#23 Nisan#Arif Yiğit Kabasakal
İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arife devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle  koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti.

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İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen törene aynı okulun farklı sınıflarına kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü Kabasakal'a bıraktı.

Başkan Kabasakal'ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. 

İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arife devretti



Törene katılan öğrenciler Yağmur Ekmekçi, Yasin Kantemur, Melike Karavelioğlu, Nehir Hüma Doğan, Ada Yavuzcan, Tuğba Yörükoğlu ve Oğuz Kağan Göçmen de İmamoğlu'na İstanbulla ilgili taleplerini iletti. İmamoğlu, minik öğrencilerden gelen 'bisiklet yolu', 'yeşil alan üretimi', 'mahalle çocuk tiyatrosu' ve 'çevre ve temizlik bilinci oluşturulması' gibi talepleri not aldı. İmamoğlu, bir öğrencinin, "Yere çöp atanlara, attıkları çöpü yerden alma cezası verilsin" talebine, "Çok sempatik bir ceza. Hem de ders olur" yanıtını verdi. En iyi "başkan"ın halkını dinleyen başkan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Onlardan fikir alan, onlarla konuşan, onları dinleyen başkan, en iyi başkan. O zaman halk da mutlu oluyor. Niye? 'Biz söyledik, Başkanımız yaptı' diyor" dedi. 

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#Ekrem İmamoğlu#23 Nisan#Arif Yiğit Kabasakal

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