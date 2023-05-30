İmamoğlu: Kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 570'inci Yıldönümü Kutlama programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğe katılan vatandaşlara seslendi.

"NE ORDULAR DÖNDÜ AMA GENÇ PADİŞAH MEHMET FETHETTİ"

İmamoğlu, "Tarihimiz, kültürümüz ve ulusal gururumuz için çok önemli bir gün. Aziz İstanbul'umuzun fethinin 570'inci yıl dönümü. Kıtaların birleştiği, uygarlıkların buluştuğu kadim İstanbul, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorsunuz. Tarihi ile özeldir, kültürüyle özeldir, insanıyla özeldir. Yer yüzünde hiçbir şehir İstanbul kadar çeşitliliğe zenginliğe sahip değildir. Hiç bir şehir İstanbul kadar derin ve anlamlı bir birikime sahip değildir. Sultan Mehmet'in genç bir padişah, 21 yaşında. İstanbul'un fethi onun cesaretinin, dehasının ve liderliğinin sonucuydu. Asırlar boyu, ne ordular, ne komutanlar İstanbul'un kapısından eli boş döndü. Gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren, genç padişah Mehmet fethetti. Bakın yeni ve o döneme göre, çok özel kabiliyetler kattı. Fatih oldu Fatih, 'imkansız asla imkansız değildir' demeyi bilen aklı, vizyonu ve iradesiyle beraber başardı" diye konuştu.

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"FATİH'İN VE ATATÜRK'ÜN EMANETİNİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ DEĞİL Mİ?"

İmamoğlu, "İstanbul, adaletin, hoş görünün, hukuka saygının merkezi oldu. Evrensel hoşgörünün de simgesi oldu. Fatih'in ve Atatürk'ün emanetini hep birlikte, sonsuza kadar yaşatacağız değil mi? İşte, İstanbul çok değerlidir. Her hangi bir kişinin ya da bir siyasi partinin yada bir avuç insanın dilediği gibi kesip biçebileceği, parçalara ayırıp satışa çıkarabileceği bir şehir asla değildir" şeklinde konuştu.

"KİŞİSEL OLARAK BU SONUÇTAN ELBETTE ÜZGÜNÜM"

Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendiren İmamoğlu, "Sonucun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İktidarın neden olduğu bütün olumsuzluklara rağmen, Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Ben kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabi ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım. Bu siyaset anlayışına karşı, demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğiz, devam edeceğim. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı adayına vermiştir. Elbette mazeret yok. Süreç böyle sonuçlanmıştır. Hayırlı olsun. Ama adaletsiz koşullar vardır, ne yazık ki kutuplaştırma vardır, ne yazık ki hakaret ve iftira dili vardır. Demokrasi tarihimizde ne yazık ki olumsuz işler vardır. 28 Mayıs seçim sonuçlarının tabi ki, bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu da ortadadır. Bu süreçte, toplumun en büyük arzusunun, sandıklara yansımasını sağlayacak, bir gönül seferberliğini tam olarak ortaya koyamadık" ifadelerini kullandı.

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"DEĞİŞİM İRADESİNİ SİL BAŞTAN İNŞAA ETMEK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu, "Türkiye toplumunun değişim arzusunun, dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bu ülkede, daha iyi bir hayat, daha adaletli bir düzen, daha müreffeh bir toplum isteyen, bu topraklarda kuralları ve kurumlarıyla pürüzsüz işleyen, bir demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini, özellikle siz sevgili gençler birlikte inşa etmeliyiz. Hep birlikte inşa etmeliyiz. Bütün bu zorlukları aşabiliriz. Hep birlikte aşacağız. Ülkemizin dört bir köşesinde, ovasında, yaylasında, dağında, kumsalında umut ateşleri yakacağız bunu unutmayın. Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkaracağız. Sırt sırta verirsek ve inanırsak, en imkansız görünenlerin imkansız olmadığını göstereceğiz. Bütün bu aşamaları, hep birlikte bu ülkenin değişim isteyen milyonlarıyla birlikte başaracağız" dedi.