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İmamoğlu: Kimse engel olamayacak

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#CHP#İmamoğlu#TBB
İmamoğlu: Kimse engel olamayacak
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

CHP’nin ön seçime girecek cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için yola çıktığını belirterek, “Buna kimse engel olamayacak. Bu kardeşiniz, bu yol arkadaşınız kararlı bir biçimde, sizlerin onayıyla cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olmayacak” dedi.

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KKTC’den yatay geçişi ve üniversite diploması tartışılan İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Koru Park’ açılışında özetle şunları söyledi:

“Ekrem’e çelme takacaklar... Ekrem’i engelleyecekler.. Ekrem’e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor.  Korkaklar, korkutmak için uğraşır. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, mertçe hesaplaşalım. Hizmette, hizmet yolculuğunda yarışılır. Ama yarışın birbirini engelleme kısmı kadar ayıp, abes bir şey yoktur.”

 

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#CHP#İmamoğlu#TBB

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