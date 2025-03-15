İmamoğlu: Kimse engel olamayacak

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KKTC’den yatay geçişi ve üniversite diploması tartışılan İmamoğlu Sancaktepe Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Koru Park’ açılışında özetle şunları söyledi:

“Ekrem’e çelme takacaklar... Ekrem’i engelleyecekler.. Ekrem’e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar, korkutmak için uğraşır. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, mertçe hesaplaşalım. Hizmette, hizmet yolculuğunda yarışılır. Ama yarışın birbirini engelleme kısmı kadar ayıp, abes bir şey yoktur.”