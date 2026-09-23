İmamoğlu: Kendi aracımı kullandım

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İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşma tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam etti. Duruşma sürerken Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili açılan dava için salondan ayrıldı. Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki 4 No’lu salonda görülen 12 sanıklı davada hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan ceza istenen İmamoğlu, savunmasında özetle “Makam arabasının benzinini ve mazotunu ya da lastiğini konuşuyoruz, görev aldığımda ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde de kendi aracımı yine makam arabası olarak kullanmaya devam ettim. Benzin parasını, mazot parasını da kendim ödedim. Beylikdüzü’nde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde de kendi aracımı kullandım” dedi.