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İmamoğlu: Kadir Abi’ye çok üzüldük

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#İmamoğlu#DAVA#Kadir İnanır
İmamoğlu: Kadir Abi’ye çok üzüldük
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin 59’u tutuklu 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 58’inci gününde devam edildi.

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İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmaya İBB Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Gürkan Akgün’ün avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edildi. Akgün’ün avukatı Selin Gönül, “5 dakikalık sorguyla müvekkilim tutuklandı” derken avukat Erhan Yılmaz da “Savcılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uzman talep etmiş, bu isimler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışanları. İddianamede suçtan zarar görenlerin ilk sırasında Maliye Bakanlığı gösteriliyor. Bu raporun tarafsızlığını tartışamayız, yasaklı iş. Dosyaya rapor sunan bilirkişiler bağımsız değil” diye konuştu. Duruşmaya ara verildiği sırada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadir Abi’ye çok üzüldük. Fatsa’nın, Ordu’nun, Türkiye’nin başı sağ olsun. İsmini yaşatacağız” dedi.

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MURAT ONGUN SAVUNMA YAPACAK

Akgün’ün avukatlarının beyanlarının ardından duruşma bugüne ertelendi. Bugün yapılacak duruşma, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun’un savunmasıyla başlayacak.

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#İmamoğlu#DAVA#Kadir İnanır

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