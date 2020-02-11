İmamoğlu ‘istifa etti’ dedi kurumsal kimlikte yerinde duruyor

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti. Başkan İmamoğlu da, Şişli’nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli’nin açığa alındığını söylemişti.