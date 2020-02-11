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Mehmet DEMİRKAYA/ DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

İmamoğlu ‘istifa etti’ dedi kurumsal kimlikte yerinde duruyor

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İmamoğlu ‘istifa etti’ dedi kurumsal kimlikte yerinde duruyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB’nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti. Başkan İmamoğlu da, Şişli’nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli’nin açığa alındığını söylemişti.

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