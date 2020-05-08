İmamoğlu iftirayı tekzip etsin

Salgının ortasında dünyada büyük sıkıntısı çekilen solunum cihazlarını her parçasına kadar yerli üreten üç firmanın öncüsü BAYKAR’ın Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın T3 Vakfı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 41 milyon lira aldığı iddiasına CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında yanıt verdi. Bayraktar, “Şimdi burada eğitim görenler, bir sınava giriyorlar. Buna inanılmaz ilgi var. Belediyenin yerinde, bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim görüyorlar. Biz üstüne eğitmen veriyoruz, destek veriyoruz. Ama destek almış gibi gösterilmeye çalışılıyoruz. Ondan önce ‘Nakit aldı’ diyorlardı. Sonra ‘Nakit değil’ dediler, ‘destek almaya’ çevirdiler biz itiraz edince. Önce ‘Para aldı’ dediler. Seçim döneminde kirli kampanya başlattılar. Mahkemeye verdik. Bırakın para almayı, biz para verdik, emek verdik. Ben parayı o kadar kıymetli görmem” dedi.

HANGARDA 4 AY YATTIM

Programda duygusal anlar yaşayan Bayraktar, “Benim 4 senem güneydoğuda geçti, 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı’nda hangarda 4 ay yattım. Kabinde, konteynerde, uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım” diye konuştu.

‘4 MİLYON 250 BİN LİRA VERDİK’

Kendilerine karşı yapılanların ağırına gittiğini söyleyen Selçuk Bayraktar, özetle şunları söyledi: “Belediyenin bizim önümüze gelen belgelerde ne harcandığını bilmiyoruz. ‘Harcandı’ deniyor bir şeylere. İnşaat mı yapılmış, ne yapılmış? Bize ait bir şey yok. Bizim bir metrekare aldığımız bir tahsis devir yok. Ama seçim malzemesi olarak kullanışlı olduğundan ve rakamlar insanların hoşuna gittiğinden köpürtüldü. Bakın biz para verdik. 4 milyon 250 bin liraya yakın üç yılda. Bunun bir kıymeti de yok onu söyleyeyim. Biz vakıf olarak böyle bir harcama yaptık, bunun bir kıymeti yok benim gözümde açıkçası. İnsanların gönülden verdiklerini parayla ölçemezsiniz.

‘CHP’YE FARKLI BAKMADIK’

Vakfımızın misyonu gereği, zaten bu işlerin hepsi büyük parayla yapılmaz, yapılmıyor. Büyük inançlarla, büyük motivasyonlarla yapılır. Yer de istemedik. Zaten yer var. Biz belediyenin yerlerinde eğitim veriyoruz. Biz belediyeyi bir kamu kuruluşu olarak gördük. O yüzden AK Parti’den CHP’ye geçtiğinde de farklı bakmadık.

UZAY PROGRAMINDA ÇALIŞACAK

Seçim öncesinde iftiralar olmasına rağmen görüştüğümüzde pozitif yaklaşımı görünce ‘Asla sizi böyle görmüyoruz’ demesi... ‘Bu konuşulanlarla bir görmüyoruz’ demesi, bunun yanında ‘Ne olursa olsun destekleyeceğiz’ TEKNOFEST’e 1 milyon 750 bin kişi geliyor. Oradaki rüzgar tüneli etkinliği de ücretsiz, giriş de ücretsiz.

Hatta taşıma bile ücretsiz olsun diye seferber olduk. Gelsin bir uçağa dokunsun, görsün bir çocuk belki ilerde ülkenin uzay programında çalışacak en imkansız çocuk. Bütün bu ruhla yapılıyor bu işler. Ondan sonra tutuyorsunuz siz karalamaya kalkıyorsunuz. Bu insanın çok ağırına gidiyor. Dedik ki, burada bir hukuksuzluk varsa, biz bu işi belediye ile ortak yapıyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’li Belediye Başkanı’nın başkan olduğu İstanbul Belediyesi ile ortak yapıyoruz. Bir hukuksuzluk varsa, bir kere iki taraf da yanlış yapıyor.

‘PROTOKOL FESHEDİLECEK’

Biz buna ‘İftira’ diyoruz. İmamoğlu’na çağrıda bulundum. ‘Lütfen bu iddiaları tekzip edin. Zaten mahkemeye vermişim. Bu yeni yazdığı şeyleri de ilave delil olarak mahkemeye sunacağım. Sonrasında buradan çok yakın zamanda dene-yap atölyelerinde pandemi kapsamında genç kardeşlerimiz orada siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı Twitter hesabında. Bir taraftan pozitif anlamda reklamını yapıyor, bir taraftan da iftiraya maruz kaldığında sessiz kalıyor. Burada da siyasi gayri samimi durum ortaya çıkıyor. Bizim bunu kaldırabilmemiz mümkün değil, biz de dedik ki ‘Şayet açıklama gelmezse protokolü feshediyoruz.’ Ben de arkadaşlarımla konuştum, bundan sonra da bu protokol feshedilecek…

Bana atılabilir iftira. Bana o kadar dokunmuyor ama burada çocuklar var. Bu geleceğin karartılacak olması beni çok üzüyor. Bu çocuklara da mı şunu diyelim; ‘Siz ne yaparsanız yapın bu ülkede asla olmayacak.’ Siyaseten böyle kirli bir şey. Peki çocukları niye kavgaya bulaştırıyoruz?”

‘ÜÇ KURUŞLUK YER VERİLDİ DİYE...’

Bize lazım olan yerler çok büyük yerler değil. 100 metrekare, 200 metrekare yerler. Yeter ki bu çocuklar kodlamayı sevsin, yapay zekayı sevsin. Bu malzemeler de çok büyük bedeller tutmuyor. Ben bu seferberlikten gördüğüm, solunum cihazından gördüğüm şeyden dolayı böyle konuşuyorum biraz. Yeter ki iyi niyet olsun, herkes zaten seferber olur. Üç kuruşluk yer verildi diye, bu kadar siyasete alet edilmek açıkçası çok koyuyor. Bunu kaldıramıyoruz, dolayısıyla feshediyoruz. Sessizlik de açıkçası koyuyor.



ÜLKEMİZ İÇİN NE YAPMALIYIZ DEDİM?

Ahmet Hakan: Selçuk Bey, bizim şu sıralarda en çok konuştuğumuz konu salgın. Solunum cihazı çok önemli dendi. Siz tam bu noktada ‘Biz yerli bir solunum cihazı üretebiliriz’ dediniz.

Selçuk Bayraktar: Eğer hastalık büyürse olabilir, bizdeki rakamlar da yetmeyebilir. Sağlık görevlileri hayatları pahasına mücadele veriyorlar. Belki ölecek, onu bilmesine rağmen insanları tedavi etmeye çalışıyor. Biz de mühendisiz, bu kadar eğitim görmüşüz. Ülkemiz için İHA, SİHA yapıyoruz. Ne yapmamız lazım?

Önce firma tespit edildi, ürününü sorduk. Çok kullanıldığını ve beğenildiğini söylediler. Biz dedik ki buna mühendislik olarak destek verelim. ASELSAN ile görüştük, BAYKAR’da biz kalabalık bir ekibiz. Onlarda ne yapabiliriz duygusu vardı. Arçelik ile görüşüldü. Oradaki mühendisler de büyük heyecan duydular.

Asıl Cumhurbaşkanımıza konuyu aktardık. ‘Ne yapmamızı önerirsiniz’ dedik. ‘Ben Türk mühendislerine güveniyorum. Ne gerekiyorsa biz de yapmaya hazırız’ dedi. Sağlık Bakanlığımız da hemen 5 bin adet sipariş vereceğini söyledi.

Ahmet Hakan: Kaç günde bitirdiler?

Selçuk Bayraktar: Bir örnek vereyim, o valfin içinde kauçuk parça yapılacaktı. Kimi aradıysak, ‘Albert bey var Tekno Kauçuk’ dedi. Kendisi de hasta olmuş. Aradım, ‘Ben hastayım ama biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, ben fabrikayı şimdi açtırıyorum” dedi. 15 günde seri imalat prototipi çıktı. Bu ay sonuna kadar da 5 bin adet üreteceğiz.