İmamoğlu iddiasına sert yanıt: Kimse Bay Kemal’den sabır beklemesin

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Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

6 LİDER GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ

“6 lider demokrasi için, ülkemize huzur gelsin, toplumda kaynaşma olsun ama kamplaşma olmasın, kadın erkek ayrımı olmasın diye bir araya geldik. Kucaklaştık, geçmişin acılarını sarmaya çalıştık. Yeni, güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Altı ayrı partiyiz doğru ama aynı felsefeden hareket ediyoruz.

EVLADINA SAHİP ÇIKAMIYOR

Sinan Ateş, ülkücü hareketin değerli isimlerindendi, akademisyendi, Atatürkçüydü, inançlıydı, iki kız çocuğu babasıydı, değerli bir eşi vardı, Ankara’nın göbeğinde katlettiler. Ailesi konu siyasallaşmasın diye talep etti diye sabırla susuyoruz. Babasıyla da eşiyle de konuştum. Bakın saraydan tık yok, stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor.

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HÂKİMİN İDDİALARI SORUŞTURULSUN

İstanbul’u vermemek için direndiler. Şimdi yeni bir komplonun peşindeler. Birinci kumpas: Ekrem Bey hakaret etti diye savcı iddianame hazırladı. Dosyanın önüne gittiği namuslu hâkimi Samsun’a sürdüler. Bu hâkimin bazı söyledikleri var. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda soruşturma açmasını istiyoruz.

İkinci kumpas: İBB’de teröristler ve terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. İBB Başkanlığı bunun üzerine yazı yazıyor, ‘Bize bildirin gereğini yapalım’. ‘Size cevap vermeyiz, siz yapamazsınız’ deniyor. Kim suçlanıyor, Ekrem Bey. Belediye eleman alırken ‘Git savcılıktan iyi hal kâğıdı al’ diyor. ‘İyi hal kâğıdı almadığınız biri var mı?’ diye sordum, ‘Hayır’ dediler. Sen terörist arıyorsan ya da birini suçlayacaksan, iyi hal kâğıdı veren savcıyı suçlaman lazım.

CEHENNEMİN KAPILARINI AÇARSINIZ

Muhalefetin kazandığı İBB’yi yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek istiyorlar. Yargıyı sopa olarak kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çökmek istiyorlar. Amaçları seçimlere İstanbul’un kaynaklarını, rantını kullanarak girmek. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal’den sabır beklemesin. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi de billahi de cehennemin kapılarını açarlar.”

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Açıklanan enflasyon oranıyla ilgili de “ENAG’a göre enflasyon yüzde 138, İTO’ya göre yüzde 93, TÜİK’e göre yüzde 64. Zammı kime göre verecekler, TÜİK’e. TÜİK’i kullanmaları kul hakkıdır” diyen Kılıçdaroğlu, yüzde 25 memur zammıyla ilgili videolu paylaşımında ise “Yüzde 25 gelmiş içlerinden... Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek”ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ’A İMAMOĞLU ZİYARETİ

m ENGİN Altay, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun’dan oluşan CHP heyeti, İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Altay ziyaretin ardından “İmamoğlu’na ceza ver” diye baskı yapılan hâkimin İstanbul’da daha 7 yıllık görev süresi varken tayin edildiğini ileri sürdü. Altay “Bu, iddialar üzerindeki şüpheleri artıran bir durumdur. Sonra gelen hâkim de istenen cezayı verdi” diyerek Bozdağ’dan iddiaların soruşturulmasını istediklerini söyledi.