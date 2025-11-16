İmamoğlu iddianamesinde 'özel vasfa haiz üye' konumundalar: 13 şüpheli hakkında tespitler böyle anlatıldı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "özel vasfa haiz" üye olan 13 şüpheliyle ilgili tespitlere "Özel Vasfa Haiz Üye Kadrosu" başlığı altında yer verildi.

"Özel vasfa haiz" üyeler arasında görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, iş insanları Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ile Seza Büyükçulha'nın yer aldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, "Her ne kadar 765 Sayılı Kanun'un 168/1 maddesinde düzenlenmesine rağmen 5237 Sayılı TCK'nın düzenlenmesinde 'özel vasfa haiz üye' kavramına yer verilmemiş ise de, bahsedilen bu kavramın, kişilerin haklarında yapılacak olan yargılama sonucundaki karar aşamasında ceza miktarı tayininde üst sınırdan takdir edilmek suretiyle dikkate alınması gerektiği, aksi bir uygulamanın yani 'özel vasfa haiz olan üye' ile 'özel vasfa haiz olmayan üye' arasında aynı uygulama (aynı sınırdan ceza belirlenmesi) tatbikinin ceza adaletine aykırı olacağı unutulmamalıdır." şeklindeki ifadeye yer verildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nde "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan 13 şüphelinin haklarında yapılacak yargılama sonucundaki ceza tayininde diğer örgüt mensuplarından farklı bir değerlendirmeye tabi tutularak, alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılmaları gerektiği ifade edilen iddianamede, söz konusu şüphelilerin yönetici pozisyonunda bulunmamakla birlikte "örgüt üyesi" sıfatının üzerinde konumlandığı kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelilerin bir kısmının belediye içerisinde herhangi bir görevleri olmamasına rağmen belediye görevlilerine veya diğer örgüt üyelerine talimatlar verdikleri, bir kısmının ise belediye içerisinde görevli personel olmasına rağmen kendisine verilen görev tanımının tamamen dışındaki başka birimde yer alan görevlilere talimatlar verdikleri, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu'yla bir şekilde diyalog içerisinde oldukları ve diğer örgüt üyelerinden daha aktif konumda bulundukları"na ilişkin tespitlere yer verildi.

ŞÜPHELİ TUNCAY YILMAZ HAKKINDAKİ TESPİTLER

Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü olan şüpheli Tuncay Yılmaz'ın herhangi bir kamu görevlisi sıfatının bulunmamasına karşın İmamoğlu ile arasındaki bağlantı ve ilişki neticesinde iş insanlarından, belediyedeki iskan, imar ya da ruhsat işlerinde kolaylık sağlanması hususlarında yardımcı olma karşılığında kimi zaman örgüt elebaşına ait olan şirketler üzerine kimi zaman da yönlendirdiği 3'üncü kişilere rüşvet parası olarak ev, daire ya da villa şeklindeki taşınmazların devrine ilişkin süreçleri yürüttüğü kaydedildi.

Yılmaz'ın, örgüt yöneticileri Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin ve Ertan Yıldız'la yakın ilişki içerisinde olduğu ifade edilen iddianamede, basın ve yayın organlarında "Para Kuleleri" olarak bilinen CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın alma sürecini de siyasi partiyle herhangi bir mensubiyeti, resmi görevi ve organik bir bağı bulunmamasına karşın örgüt elebaşının emir ve talimatlarıyla bizzat yürüttüğü ve ayrıca akrabaları adına kurdurmuş olduğu firmalarla İBB iştiraki olan Ağaç AŞ'den aldığı işler karşılığında yapılan ödemeleri suç örgütüne ait firmalara, yani "sisteme" aktardığı belirtildi.

"ŞÜPHELİ EMRAH BAĞDATLI'NIN ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ONGUN'A EN YAKIN KİŞİ OLDUĞU" İDDİASI

İddianamede, "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın ise örgüt yöneticisi Murat Ongun'a en yakın kişi olduğu ve İBB'nin iştiraklerinden Medya AŞ ile Kültür AŞ'nin yönetiminde destek verdiği, örgüt elebaşı İmamoğlu'na kendi nikahını kıydıracak kadar yakınlığının olduğu, belediyeyle herhangi bir resmi bağı bulunmamasına rağmen sahibi veya gayri resmi ortağı olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği kaydedildi.

Bağdatlı'nın örgüt yöneticisi Ongun ile hareket ederek ihale verilecek şahısları ve firmaları belirlediği kaydedilen iddianamede, hiyerarşisinde bulunduğu Ongun adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve hem kendine hem de örgüte maddi menfaat sağladığı bildirildi.

"ŞÜPHELİ ÖNER'İN ÖRGÜT ELEBAŞININ KENDİSİNE SAĞLADIĞI GÜCÜ KULLANARAK EMİRLER VERDİĞİ" TESPİTİ

İddianamede, İBB Harita Mühendisi şüpheli Yakup Öner'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde salt mühendis olarak görev yapmasına karşın örgüt elebaşının kendisine sağladığı güç ve nüfuzu kullanarak Boğaziçi İmar Müdürü olan Elçin Karaoğlu'na emir ve talimatlar verdiği, imar dosyalarını incelediği belirtildi.

Öner'in İstanbul'un Boğaz bölgesinde yer alan tarihi ve lüks evlerin/yalıların tamirat, tadilat ve ruhsatlandırma işlemlerini bizzat kendisinin takip ettiği anlatılan iddianamede, İmamoğlu adına bu bölgede yer alan taşınmazların/işletmelerin sahipleri iş insanlarıyla imar veya iskan işlemlerine dair süreçleri yürüttüğü ve "sisteme" ciddi miktarda para akışı sağladığı kaydedildi.

"ŞÜPHELİ İŞ İNSANI NUHOĞLU'NUN USULSÜZ İHALELER ALARAK KAZANÇ ELDE ETTİĞİ" BİLGİSİ

İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun örgüt yöneticisi Fatih Keleş ile yakın ilişki içerisinde olduğu, sahibi olduğu inşaat firmaları üzerinden İBB iştiraki olan KİPTAŞ AŞ ve İSFALT AŞ üzerinden usulsüz ihaleler aldığı, bu ihaleler neticesinde İBB üzerinden maddi kazanç elde ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Nuhoğlu'nun söz konusu paraları Güllüce Tarım unvanlı firmaya aktardığı, bu paralarla taşınmaz satın aldığı ve şirketi bünyesinde bulunan taşınmazları, çok düşük fiyata, muvazaalı şekilde İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'a devrettiğiyle ilgili MASAK raporu düzenlendiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Köksal'ın Ongun'la birlikte hareket ettiği, Ongun'a İBB iştiraklerinden Medya AŞ ve Kültür AŞ unvanlı firmaların yönetiminde destek verdiği, sahibi veya gayri resmi ortak olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği ve hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı bildirildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ DANIŞMANLIĞINI YAPAN ŞÜPHELİ NECATİ ÖZKAN HAKKINDAKİ TESPİTLER

Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan şüpheli Necati Özkan'ın örgüt yöneticisi Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettiği belirtilen iddianamede, Özkan'ın "siyasal ve askeri casusluk suçundan" adli işlem gördüğü anlaşılan Gün ile uçtan uca şifreli gizli mesajlaşma uygulamalarıyla yurt dışında bulunan kişilere bilgi aktardığı kaydedildi.

İddianamede, Özkan'ın Gün ile İmamoğlu'nun seçim propagandalarında yapacağı konuşmalar üzerine yazışmaların bulunduğu, İmamoğlu'nun uzun yıllardır siyasi danışmanlığı yaptığı kaydedildi.

Özkan'ın buradan gelen ilişki neticesinde örgütün rüşvet eylemlerinden elde ettiği maddi menfaatin temininde bedelsiz bir şekilde taşınmaz edindiği ifade edilen iddianamede, rüşvetin teminine aracılık edip, örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı ifade edildi.

İddianamede, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü şüpheli Melih Geçek'in de örgüt yöneticisi Hüseyin Gün ile hareket ettiği, İBB'ye ait verilerin yurt dışına sızdırılması konusunda dahlinin olduğu, kendisiyle irtibatlı olan birçok bilişim firması üzerinden "3G" yönetimi ile ihaleler alarak menfaat temin ettiği, hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı anlatıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN ŞÜPHELİ RESUL EMRAH ŞAHAN "ÖZEL VASFA HAİZ ÜYE" KONUMUNDA

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunduğu, suç örgütünün Şişli Belediyesi yapılanmasında örgüt elebaşı adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı ifade edilen iddianamede, söz konusu belediye üzerinden temin edilecek rüşvetlerde etkin biçimde rol oynadığına ilişkin tespitler iddianamede yer aldı.

İddianamede, Şahan'ın İmamoğlu ve diğer örgüt yöneticileriyle irtibat kayıtlarının olduğu, hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu sisteme maddi menfaat sağladığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli iş insanı Seza Büyükçulha'nın "Güven Asfalt" unvanlı firmanın belediyeden alacağını tahsil etmesi konusunda destek istediği, bu durumun da örgüt elebaşı İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu söylediği yönünde beyanlarının olduğu belirtildi.

Büyükçulha'nın İstanbul'da faaliyet gösteren inşaat firmalarının belediyeyle ilişkilerini kontrol eden kişi olduğu ifade edilen iddianamede, söz konusu firmalarla belediye arasındaki irtibatı sağlayarak hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı kaydedildi.

"KORUMA MÜDÜRÜ AKIN'IN KAMERA KAYIT CİHAZININ TAHRİBİNDE TALİMATLAR VERDİĞİ" İDDİASI

İddianamede, şüpheli Mustafa Akın'ın İmamoğlu'nun katıldığı toplantılardaki kameraların bantlanmasındaki hususları organize ettiği bildirildi.

Akın'ın başkanlık konutundaki kamera kayıt cihazının tahrip edilmesi olayında talimatlar verdiği belirtilen iddianamede, koruma müdürü olması sebebiyle doğrudan suç örgütü İmamoğlu'yla ve diğer yöneticilerle irtibat kaydının bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, Ağaç AŞ Genel Müdürü şüpheli Ali Sukas'ın örgüt yöneticisi Ertan Yıldız ile birlikte hareket ettiği, Yıldız'dan talimatlar aldığı ve talimatlar neticesinde Ağaç AŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleleri alacak kişileri usulsüz bir şekilde belirlediği bildirildi.

Sukas'ın, ihaleyi alan kişilere yapılacak olan hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet temin ettiği belirtilen iddianamede, bu şekilde kendine ve örgüte maddi menfaat sağladığı kaydedildi.

"ŞÜPHELİ AVUKAT PEHLİVAN'IN GÜVENMEDİĞİ ÖRGÜT ÜYELERİNİN YURT DIŞINA KAÇIŞLARINI ORGANİZE ETTİĞİ" İDDİASI

İddianamede, örgüt elebaşı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da örgütün hukuk grubu içerisinde yer aldığı, örgütün deşifre olmasının engellenmesi amacıyla "tutuklananlara maddi destek verileceği" yönünde talimatlar verdiğiyle ilgili tespitler yer aldı.

Pehlivan'ın güvenmediği örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve kaçmaları için talimatlar verdiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarına avukatlar göndererek, İmamoğlu'nun talimatlarını ilettirdiği ve tutuklu bulunan şüphelilere örgütün çözülmemesi için baskıların yapılması gibi önemli süreçleri yürüttüğüne ilişkin tespitler anlatıldı.

İddianamede, İBB Hukuk Müşaviri şüpheli İbrahim Bülbüllü'nün örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği, örgütün kuruluş aşaması olan Beylikdüzü döneminden beri örgüt içerisinde aktif olduğu, örgüt elebaşı İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından sonra kendisini hukuk danışmanı olarak tanıttığı belirtildi.

Bülbüllü'nün İETT ve hafriyat alanında ihale alan müteahhitlerle iletişime geçerek baskı yaptığı ve şirketlerdeki parasal kontrol ile yönetimi sağladığı iddianamede kaydedildi.

"YOLSUZLUK ÇARKININ ORTAYA ÇIKARILMASI AMAÇLANDI"

İddianamede, her ne kadar örgütün elebaşı, yöneticisi ya da üyelerinin bir kısmının kamuda görevli olsa da örgütteki hiyerarşik yapı ile şüphelilerin kamudaki görev ve sorumluluğu arasında doğrudan illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelilerin görev yaptıkları kamu kurumunun içerisinde kendi öz yapılanmalarını oluşturarak, 'iç örgütlenme'lerini sağlamayı amaçladıkları, bu nedenle örgüt elebaşı dahil olmak üzere örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede yer alan şüphelilerin kamudaki görevleri ile kurmuş oldukları 'sistemin' birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir. Bunun en somut örneği, örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede yönetici ya da üye konumunda bulunup da kamuda görevli olmayan örgüt mensuplarının İBB'de ya da bağlı iştiraklerinde görevli kamu personellerine emir ve talimatlar vermesidir. Bu bağlamda örgüt elebaşı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevini yürütmüş olduğu kurumda kendisiyle birlikte kamu görevini ifa eden kişilere yönelik değil, elebaşının kurmuş olduğu 'sistem' içerisine dahili bulunan kişilere yönelik olarak kurulan yolsuzluk çarkının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır."