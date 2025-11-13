Ä°mamoÄŸlu iddianamede anlatÄ±ldÄ±: KreÅŸ yardÄ±mÄ± adÄ± altÄ±nda rÃ¼ÅŸvet alÄ±ndÄ± iddiasÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca "Ä°mamoÄŸlu Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼"ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 105'i tutuklu, 5'i "mÃ¼ÅŸteki ÅŸÃ¼pheli" olmak Ã¼zere toplam 407 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin eylem 5 baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸÃ¼pheliler Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Mustafa KeleÅŸ, Fuat KeleÅŸ, Dursun KeleÅŸ, Adem Soytekin, Veysel ErÃ§evik ve Fatih KeleÅŸ'le ilgili "rÃ¼ÅŸvet" suÃ§una iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler yer aldÄ±.Â

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli Dursun KeleÅŸ'in soruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan ifadelerine yer verildi.Â

KeleÅŸ, ifadesinde "Deniz Ä°stanbul" isimli projenin sahibi ve koordinatÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu, bu projeye 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Adem Soytekin ile de proje dÃ¶neminde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Soytekin'in, Deniz Ä°stanbul'un ÅŸantiye ofisine gelerek kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran KeleÅŸ, ifadesinde ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:Â

Haberin DevamÄ±

"Projenin kalan etaplarÄ±nÄ±n kaba inÅŸaatÄ±na talip olduÄŸunu sÃ¶yledi ve dÃ¶nemin BeylikdÃ¼zÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± olan Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nu kastederek 'beni baÅŸkan gÃ¶nderdi, bu iÅŸleri bana vereceksiniz' dedi. Ben kendisini oyalayÄ±cÄ± sÃ¶zlerle yolladÄ±m. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla 2020 yÄ±lÄ±nda beni arayarak 'baÅŸkan sizden kreÅŸ projesi adÄ± altÄ±nda yardÄ±m yapmanÄ±zÄ± istiyor' ÅŸeklinde konuÅŸtu. O dÃ¶nem Ä°mamoÄŸlu Ä°BB baÅŸkanÄ±ydÄ± ve basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda Ä°mamoÄŸlu'nun 'ÅŸu kadar kreÅŸ yaptÄ±racaÄŸÄ±m' ÅŸeklindeki demeÃ§lerini gÃ¶rÃ¼yorduk. Adem'e, ekonomik durumumuzun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim, geÃ§iÅŸtirdim. Bunun Ã¼zerine Adem yardÄ±m olarak daire de verebileceÄŸimi sÃ¶yledi ancak ben reddettim. Ä°mamoÄŸlu ve Soytekin arasÄ±ndaki diyaloÄŸu sektÃ¶rden bildiÄŸim ve duyduÄŸum iÃ§in telefonu kapatÄ±rken ki ses tonundan yakÄ±n bir zamanda bana yeniden bir hamle yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. Nitekim Ã¶yle oldu."Â

KeleÅŸ, Adem Soytekin'in ofise geldiÄŸini ve kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini kaydederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"AynÄ± konuyu aÃ§arak kendisini baÅŸkanÄ±n gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ben yine kendisine olumsuz yaklaÅŸÄ±nca cep telefonunu Ã§Ä±kararak hoparlÃ¶rde konuÅŸacak ÅŸekilde Ä°mamoÄŸlu'nu aradÄ±. KreÅŸe yardÄ±m konusunda anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yleyince Ä°mamoÄŸlu, 'Madem anlaÅŸamÄ±yoruz, ben de onlara o projeyi tamamlatmayacaÄŸÄ±m, yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±m' dedi. Ben bunun Ã¼zerine ticaretimin sekteye uÄŸrayabileceÄŸini anladÄ±m ve gÃ¶z iÅŸaretiyle Adem'e 'tamam' anlamÄ± taÅŸÄ±yan taleplerini kabul ettiÄŸimi belirtir iÅŸareti yaptÄ±m. Netice olarak kreÅŸteki Ä±srarlarÄ±na istinaden Deniz Ä°stanbul isimli projesinin Mercan KonaklarÄ±'nda toplamda 3 adet devri, Adem Soytekin'in belirtmiÅŸ olduÄŸu Sulkar Ä°nÅŸaat'a devrettim. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸekilde para almadÄ±m ve Adem'e projemde hiÃ§bir ÅŸekilde iÅŸ yaptÄ±rmadÄ±m."Â

Haberin DevamÄ±

DevrettiÄŸi 3 dairenin 2'sinin sahibinden.com adlÄ± sitede satÄ±ÅŸa sunulduÄŸunu aktaran KeleÅŸ, "DevrettiÄŸim 3 adet dairenin ikisini geri almak zorunda kaldÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ dairelerin sahihinden.com sitesinde ve piyasadaki emlakÃ§Ä±larda daha uyguna ilana konulduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Projemdeki tarafÄ±ma ait daireleri istediÄŸim fiyata satabilmek iÃ§in toplamda 3 milyon liraya bu 2 daireyi geri aldÄ±m. Normalde o dÃ¶nem bedelsiz ve karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z ÅŸekilde devretmiÅŸ olduÄŸum toplamda 3 dairenin fiyatÄ±nÄ±n benim satÄ±ÅŸ fiyatÄ±ma gÃ¶re bedeli yaklaÅŸÄ±k 5-6 milyon lira arasÄ±ndaydÄ±." beyanÄ±nda bulundu.Â Â

- "Ä°BB'YE DESTEK OLMAK AMACIYLA 4 MÄ°LYON LÄ°RA YARDIM Ä°STENDÄ°ÄžÄ°" Ä°DDÄ°ASIÂ

Ä°ddianamede, "Deniz Ä°stanbul" projesinin sahibi olan ÅŸÃ¼pheli Mustafa KeleÅŸ'in soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda alÄ±nan ifadesine de yer verildi. Mustafa KeleÅŸ ifadesinde, projenin devam ettiÄŸi dÃ¶nemde aile ÅŸirketi olduklarÄ± iÃ§in bazÄ± sorumluluklarÄ± oÄŸullarÄ± olan Dursun KeleÅŸ ve Fuat KeleÅŸ'e devrettiÄŸini anlattÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Bu projenin yapÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda Ä°mamoÄŸlu'nun BeylikdÃ¼zÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu anlatan KeleÅŸ, Adem KameroÄŸlu ile aralarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen bir hukuk davasÄ± ile alakalÄ± olarak Ä°mamoÄŸlu'nun kendisini arayarak davayÄ± geri Ã§ekmesini sÃ¶ylediÄŸini, kabul etmeyince de tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve Ä°mamoÄŸlu'nun telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

KeleÅŸ, bu olaydan sonra Ä°mamoÄŸlu ile diyaloÄŸunun koptuÄŸunu belirterek, "Daha Ã¶ncesinde de aramÄ±zda bir problem gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki Deniz Ä°stanbul projemin satÄ±ÅŸ ofisinde yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bana 'patron, bana buradan bir villa ver' deyince kendisine 'baÅŸkanÄ±m maliyeti hesaplayÄ±p size maliyetine bir villa verebiliriz' dedim. Bunun Ã¼zerine bana 'ben buranÄ±n belediye baÅŸkanÄ±yÄ±m, bu ne demek?' dedi ve oradan ayrÄ±ldÄ±. AslÄ±nda aramÄ±zÄ±n limoni olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± olay buydu. Adem KameroÄŸlu ile bahsettiÄŸim olayÄ± ise bahane gÃ¶stererek iletiÅŸimimizi kopardÄ±. YaÅŸanan bu olaylardan sonra aramÄ±zda husumet gerÃ§ekleÅŸti ve bu durum BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Deniz Ä°stanbul isimli projeme yansÄ±dÄ±." beyanÄ±nda bulundu.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°nÅŸaat ruhsatlarÄ±nÄ±n uzun bir sÃ¼re verilmediÄŸini, devamÄ±nda ise Ä°mamoÄŸlu'nun saÄŸ kolu ve kasasÄ± olarak bildiÄŸi Fatih KeleÅŸ'in, oÄŸlu Fuat KeleÅŸ'e gelerek inÅŸaat ruhsatÄ± konusundaki problemi Ã§Ã¶zebileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirten ÅŸÃ¼pheli Mustafa KeleÅŸ, oÄŸlunun projeyi alabilmek iÃ§in Fatih KeleÅŸ'e 1 milyon dolarÄ± elden verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

ÅžÃ¼pheli Mustafa KeleÅŸ, ifadesinin devamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli Veysel ErÃ§evik'in arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu ve kendisine "abi" diye hitap ettiÄŸini kaydederek, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda ErÃ§evik'in kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°BB'ye destek olmak amacÄ±yla Adem Soytekin'in firmasÄ±na verilmek Ã¼zere hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla 4 milyon lira yardÄ±m istediÄŸini anlattÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Bu teklifi pandemi sÃ¼recinde ve sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek reddettiÄŸini ifade eden KeleÅŸ, "Deniz Ä°stanbul" projesindeki iÅŸleri oÄŸullarÄ±na devrettiÄŸini ve onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceklerini sÃ¶ylediklerini belirtti.Â

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli Adem Soytekin ise soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda verdiÄŸi ifadesinde daireleri devralmasÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸinin ErÃ§evik olduÄŸunu belirterek, "Zannediyorum ki ruhsat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± hu daireler rÃ¼ÅŸvet bedeli olarak verilmiÅŸtir." beyanÄ±nda bulundu.Â

Dursun KeleÅŸ ile hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ve ofisine gitmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Soytekin, daire vermesi konusunda baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti.Â

Ä°MAMOÄžLU VE MUSTAFA KELEÅž 32 DEFA Ä°RTÄ°BAT KURDUÂ

Ä°ddianamede, iddialara iliÅŸkin araÅŸtÄ±rÄ±lan HTS Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve irtibat kayÄ±tlarÄ± neticesinde, Ä°mamoÄŸlu ile Mustafa KeleÅŸ'in 3 MayÄ±s 2017 ile 26 MayÄ±s 2020 tarihleri arasÄ±nda 32 defa irtibat kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi.Â

Ä°mamoÄŸlu'nun her ne kadar rÃ¼ÅŸvet veren ÅŸahÄ±slardan doÄŸrudan rÃ¼ÅŸveti talep eden kiÅŸi olmasa da Dursun KeleÅŸ'e giden Adem Soytekin ile telefonda ve hoparlÃ¶rde konuÅŸarak, Deniz Ä°stanbul projesinde istenilen rÃ¼ÅŸvetin verilmemesi halinde, "Madem anlaÅŸamÄ±yoruz, ben de onlara o projeyi tamamlatmayacaÄŸÄ±m, yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±m." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Ä°ddianamede, Ä°mamoÄŸlu'nun rÃ¼ÅŸvet veren taraflarla bizzat kendisi diyalog kurmasa da dolaylÄ± olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "sistemin" gÃ¼cÃ¼nÃ¼ hissettirdiÄŸi, bu netice ile Soytekin'in suÃ§a konu projeden bedelsiz 3 adet daire aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°mamoÄŸlu'nun gerÃ§ekleÅŸen rÃ¼ÅŸvet eylemlerinden bilgisinin ve dahilinin bulunduÄŸu vurgulanan Ä°ddianamede, kendisinin onayÄ± dahilinde usulsÃ¼z iÅŸ ve iÅŸlemlere izinlerin verildiÄŸi ya da usule uygun taleplerin bekletilip, rÃ¼ÅŸvet temini sonucunda kabul edildiÄŸi belirtildi.Â

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden MuÅŸtala KeleÅŸ, Fuat KeleÅŸ ve Dursun KeleÅŸ'in rÃ¼ÅŸvet verdikleri, rÃ¼ÅŸvete aracÄ±lÄ±k ve temin eden ÅŸÃ¼phelilerin Ã¶rgÃ¼tte yÃ¶netici sÄ±fatÄ±yla yer alan Adem Soytekin ve Fatih KeleÅŸ ile Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Veysel ErÃ§evik, rÃ¼ÅŸveti alan ÅŸahsÄ±n ise atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± reddeden Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Ekrem Ä°mamoÄŸlu olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

ÅžÃ¼pheliler Adem Soytekin ile Veysel ErÃ§evik'in atÄ±lÄ± eylemi doÄŸruladÄ±klarÄ± belirtilen iddianamede, yine rÃ¼ÅŸvet veren ÅŸahÄ±slarÄ±n da atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± ikrar ettikleri, ÅŸÃ¼pheliler Fatih KeleÅŸ ile Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± reddetmiÅŸ iseler de alÄ±nan beyanlar, etkin piÅŸmanlÄ±k ifadeleri, MASAK raporlarÄ±, banka dekontlarÄ±, tapu TAKBÄ°S kayÄ±tlarÄ±, HTS irtibat kayÄ±tlarÄ±, baz kayÄ±tlarÄ±, dosyaya sunulan faturalar bir bÃ¼tÃ¼n halinde deÄŸerlendirildiÄŸinde, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda atÄ±lÄ± suÃ§tan kamu davasÄ± aÃ§maya yarar nitelikte yeterli delil ve ÅŸÃ¼phenin elde edildiÄŸi bildirildi.

Â

Â