İmamoğlu için ‘saygısızlık’ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talep ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, geçen yıl İstanbul Valiliği’nin düzenlediği fetih kutlamalarında, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma törenine katıldı. İmamoğlu ellerini arkadan bağlayarak yürüyünce, ‘saygısızlık’ yaptığı gerekçesiyle bazı eleştiriler aldı.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28 Nisan’da gönderdiği yazıyla, soruşturma için İmamoğlu’nun ifadesini istedi. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı ve İçişleri Bakanlığı’nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emriyle açıldığı ortaya çıktı. İfade isteminde, İmamoğlu’na ellerini arkadan bağlaması da soruldu.

Ekrem İmamoğlu

BAŞSAVCILIK: İÇİŞLERİ’NDEN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİK

Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına’ yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı saygıyla duyurulur.”

ÇATAKLI: BAŞSAVCILIK TALEBİ

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, yürütülen işlem hakkında şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreç de yürüyor.”

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