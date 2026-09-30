İmamoğlu: Hangi bilgiyi kime aktarmışım

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İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, 2 yılda 20’ye yakın dava ile muhatap edildiğini belirterek, özetle şunları söyledi: “Mevcutta 13 tane ceza davası ile mücadele etmekteyim. 19 Mart’tan bu yana farklı bir suçlamayla karşı karşıya bulunmaktayım. Devletin güvenliğine karşı hareket eden bir insan olduğumuz bize söyleniyor. Ya ben hangi bilgiyi temin etmişim? Yani kime aktarmışım? Hangi ispatla? Elinizde hangi delil var?

MİT’İN CEVABINI BEKLİYORUZ

Casusluk faaliyeti var mı, yok mu? Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı’na bu mahkeme sordu. Mayıstan bu yana dört aydır MİT’in çok basit bu iki soruya yanıt vermesini bekliyoruz.” Mahkeme İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.