İmamoğlu Görevine devam edecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam TELE 1’de özetle şunları söyledi:

“(İmamoğlu’nun adaylığı) Partimizde doğal olarak herkes koşulları yerine getirdiğinde aday olabilir. Ekrem Bey eğer aday olacaksa ilk kez olacak değil, daha önce de aday olanlar oldu. Elbette aday olabilir, Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele ulaştık. Belediyeyle birlikte belediye meclisi de alınabilir. Ben asla ve asla İstanbulluların oyuyla alınmış, yönetme yetkisi CHP’ye verilmiş bir belediyeyi AK Parti’ye teslim edemem. (Görevine devam mı edecek?) Elbette, görevine devam edecek.

BUGÜNE KADAR ADAYIM DEMEDİM

(Aday mısınız, değişimin önünü açacak mısınız?) Zaten açıyoruz, biz kimsenin önünü kapatmıyoruz, böyle bir hakkımız yok zaten. Sen aday olma senin önünü keseceğim, böyle bir düşüncem asla olamaz. Hiç kimse için böyle bir düşüncem olmaz. Ben bugüne kadar çıkıp genel başkanlığa adayım demedim. Aday gösterilirsek ayrı bir şey. Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam. Demokrasiyi her ortamda savundum.

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(Kuşoğlu-İmamoğlu tartışması) Parti içi tartışmalara girmem, bu bir genel başkana yakışmaz. Kişiler kendi partilerine saygı duyuyorlarsa bu tür tar-tışmalardan uzak dururlar. Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Belediye başkanları sayılarını artırmak zorundayız.

(Değişim talepleri) Değişimin de dönüşümün de önünü açacağız. CHP kendisini yenilemek zorundadır, bunu yapıyoruz, yapmak zorundayız zaten, yapmazsak parti parti olmaktan çıkar. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz, topyekûn içselleştirerek olması gerekir.

SATILIK MİLLETVEKİLİ İSTEMİYORUM

(Milletvekili transfer iddiaları) Neden Erdoğan şimdi acaba milletvekili transferi yapar mıyım diye çalışmaya başladı? Neden keseyi açmaya başladın? Parlamentoda satılık milletvekili istemiyorum. Seçilen, halkın oyuna sadık kalan milletvekili istiyorum. Eğer bir milletvekili safını değiştirip iktidar partisine gidiyorsa ucunda para var demektir. Parayla satılan milletvekili istemiyorum.

(İttifak tartışmaları) İşbirliği genelde seçim döneminde oluyor, şu anda ittifak yok zaten ama biz arada bir konuşuyoruz genel başkanlar olarak. İtti-fak yapacağımız bir şey yok ortada. Yerel seçimler gelir oturulur konuşulur. Yerel seçimlerde biz yapmasak bile halk ittifak yapıyor zaten. Bugünden çok erken tabi.

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(Merkez Bankası’nın faiz kararı) Faiz yükseldi, ne oldu dolar da yükseldi. Hani faizi sıfıra indirecektin, niye yükselttin?”

CHP’DE 8.5 SAATLİK TOPLANTIDAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK: HEPİMİZDEN ÇOK ÇALIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gün yaptıkları 8.5 saatlik toplantının ardından ortak açıklama yapan örgüt yöneticileri, “Hepimizden çok çalıştı” diyerek seçim performansını övdükleri Kılıçdaroğlu için, “Eleştirebilirsiniz ama itibarsızlaştıramazsınız” uyarısıyla mesaj verdiler. Kulislerde, genel olarak tonu Kılıçdaroğlu’na destek diye yorumlanan açıklamadaki, “Değişimi sağlayacak kişiler değil fikir ve ilkelerdir, kişi bazlı kurtarıcı söylemler sağlıklı sonuç vermez” vurgusu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik mesaj olarak yorumlandı. Kulislerde, özellikle kendisine yakın isimlerin de altına imza koyduğu açıklamanın tonunun, İmamoğlu açısından hayal kırıklığı yarattığı şeklinde yorumlandı. Açıklamada özetle şöyle denildi:

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DEĞİŞİM SİHİRLİ SÖZCÜKTÜR

“Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.”

CHP’DEN İMAMOĞLU’NA YANIT GELDİ

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Seçim kaybetme tecrübem yok” sözleri için “Sayın İmamoğlu bunun yorumunu herhalde kendisi yapacaktır. Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur” dedi. Öztrak, partisinin dünkü MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu’nun il başkanlarının ortak açıklaması için yaptığı, “4 başkan tarafından hazırlandı, 81 il başkanının kabul edeceği bir metin olduğunu düşünmüyorum” sözlerine de şu yanıtı verdi:

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“Herhalde burada yanlış bilgi edinme var. 4 kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş. Bunlar bir metin hazırlamış, sonra 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiş, ardından da ortak bir mutabakat metnine getirip imzalamışlar. CHP’nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz.”

Faik Öztrak

İMAMOĞLU: BÖYLE GİDERSE KAZANAMAYIZ

İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara’da 81 il başkanının ‘Kılıçdaroğlu’na destek’ açıklaması yaptığı saatlerde İstanbul’daki basın toplantısında, “İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarı şansı kalmaz” dedi.

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Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan 81 il başkanı ortak açıklama metni yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da düzenlediği toplantıda değişim çağrısını yineleyerek “Değişim için görevden kaçınmam” dedi.

İmamoğlu görevdeki 4 yılını değerlendirdiği toplantıda özetle şunları söyledi:

“İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye’yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarı şansı kalmaz. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez. CHP’yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı.

Ekrem İmamoğlu

GÖREVDEN KAÇMAYACAĞIZ

Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor. Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır. Toplum muhalefetin genelinden bir yenilenme ve dönüşüm beklemektedir. Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet, iktidarı da değiştiremez. Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zarurettir. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz. Bu görevden kaçamayız, kaçmayacağız.”

‘O METNİ 4 İL BAŞKANI HAZIRLADI’

- Gazeteciler İmamoğlu’na 81 il başkanının ortak açıklama metnini de sordu. İmamoğlu “81 il başkanının hepsinin onayladığı bir metin olduğunu düşünmüyorum. Yöntemi hakkında bilgim yok. Dört il başkanının hazırladığı konusunda bilgiye sahibim. Beni arayıp fikrimi sormak için beni ziyaret eden il başkanları oldu. Ben bu metnin, 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayabileceği bir içerik olduğunu düşünmüyorum” dedi.

‘6’LI GANYAN’A ‘KESİN İHRAÇ’ TALEBİ

- CHP yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı bu kez “kesin ihraç” istemiyle yeniden Disiplin Kurulu’na sevk etti. Özcan, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi durumunda başarı şansı olmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, 6’lı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey” demişti. Özcan, dün akşam ise İYİ Parti Lideri Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasına ilişkin olarak “Meral Hanımın yediği siyasi bir kazık var. Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi. Önce adaylık teklifini kabul etti, Meral Akşener masadan çıktı, ‘kendim yürüyeceğim’ dedi. Olayın özü bu. En geç saatte yanındayız tweet’ini atan Sayın Mansur Yavaş’tı” dedi.