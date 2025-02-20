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İmamoğlu: Gıcır gıcır günlere yürüyeceğiz

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#İmamoğlu#Otobüs#Tören
İmamoğlu: Gıcır gıcır günlere yürüyeceğiz
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni’ne katıldı.

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İmamoğlu, sıkıntılarını dile getiren özel halk otobüsleri esnafına, yeni alınan otobüsleri gösterip, “Bunlar gıcırın anlamını bilmez... Şimdi halkın arasında gıcır gıcır, güzel günlere yürümemiz şart. Zor günleri birlikte aşacağız. Siz bizim yanımızda oldunuz, biz de sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çaresizlik asla yok. Umut yüksek, yolumuz açık olsun” dedi. İmamoğlu özetle, “6 yıldır Ekrem’le yatıp, Ekrem’le kalkmak. Allah yardımcısı olsun. Bu memleketin yaşadığı bütün zorlukların, sıkıntıların ana kaynağı dertlerden, vatandaştan uzak kalma sorunudur. Tek derdiniz koltuğunuzu korumak. O koltuk senin değil ki. O koltuk milletin. Millet nasıl verdiyse, çekip altından almayı da bilir. Bu kadar net” diye konuştu.

 

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#İmamoğlu#Otobüs#Tören

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