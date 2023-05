İmamoğlu ‘değişim’ düğmesine bastı

Haberin Devamı

Sonrasında farklı isimlerden de seçim sonuçlarından duyulan hoşnutsuzluğa ilişkin tepkilerin gelmesi, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere seri toplantılara hazırlanan CHP kulislerinde, “İmamoğlu pandoranın kutusunu açtı” şeklinde yorumlandı.



DEFTERİMDE YOK



Seçim sonuçlarının büyük hayal kırıklığı yarattığı CHP’de ilk çıkışı önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapan İmamoğlu, “Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” dedi. İmamoğlu aynı akşam İstanbul’un fetih yıldönümü töreninde de çıkışını sürdürerek, “Keşke bugün her şey farklı olsaydı, maalesef olmadı. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım. Bu işe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Ben geçmişi temsil etmiyorum, öğrenilmiş çaresizlikler, klişe benzetmeler benim defterimde yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını rehber edinmedim, edinmiyorum. Ben siz gençlerin gözlerine bakıyorum. Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Biz geleceği hep birlikte temsil ediyoruz” mesajını verdi.

TEKİN: ÇEKİLİRSE ADAY OLURUM

ESKİ CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Ortada genel başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır” derken, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin de parti yönetimini, “Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz” diye eleştirdi, ardından da, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını söyledi. Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner de, “Yenilgilerin faturasını Kürt seçmene, sığınmacılara ve seçmene çıkaran yaklaşımları kabul edilmez buluyoruz” mesajını paylaştı.