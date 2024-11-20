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İmamoğlu davasının savcısı izne çıktı

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#İmamoğlu#Hakim#DAVA
İmamoğlu davasının savcısı izne çıktı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 6 sanıkla birlikte “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yargılandığı davada bugün mütalaa vermesi beklenen savcının, duruşma öncesi 2 gün rapor alarak izne çıktığı ve duruşmaya geçici savcının katılacağı ileri sürüldü.

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Son duruşmada hâkim, savcının davaya ilişkin görüşünü açıklaması için duruşmayı ertelemişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, duruşma savcısının dün ve bugün geçerli olmak üzere rapor alarak izne ayrıldığı ve bugünkü duruşmaya geçici savcının katılacağı belirtildi. Bugün mütalaa açıklanmazsa duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

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#İmamoğlu#Hakim#DAVA

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