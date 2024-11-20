İmamoğlu davasının savcısı izne çıktı

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Son duruşmada hâkim, savcının davaya ilişkin görüşünü açıklaması için duruşmayı ertelemişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, duruşma savcısının dün ve bugün geçerli olmak üzere rapor alarak izne ayrıldığı ve bugünkü duruşmaya geçici savcının katılacağı belirtildi. Bugün mütalaa açıklanmazsa duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.