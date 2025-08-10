×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İmamoğlu davasında üye hâkim değişti
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Üye Hâkim Mehmet Can Kozan karara şerh düşmüş, İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirtmişti. Üye Hâkim Mehmet Can Kozan, Ağır Ceza Mahkemesi’nden İş Mahkemesi’ne görevlendirildi.

Karar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi’nce, Adli Yargı 1. ve 2. Bölge Hâkimleri’nin yetkilerinin belirlendiği 8 Ağustos tarihli kararnameyla alındı. Öte yandan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi’nde şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, dün çıkarıldıkları mahkemede “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

