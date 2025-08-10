İmamoğlu davasında üye hâkim değişti

Haberin Devamı

Karar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi’nce, Adli Yargı 1. ve 2. Bölge Hâkimleri’nin yetkilerinin belirlendiği 8 Ağustos tarihli kararnameyla alındı. Öte yandan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi’nde şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, dün çıkarıldıkları mahkemede “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.