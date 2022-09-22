İmamoğlu davasında tanıklar dinlenecek

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Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun konuşmalarının çözümlenmesine karar verdi.



İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, destek için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları adliyedeydi. Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Mahkemeden tanıklarımız için davetiye çıkarılmasını ve duruşmaya davetiye ile çağrılmasını ve dinlenmesini talep ediyoruz. Dosyaya sunmuş olduğumuz DVD’lerin çözümü yapılmadı. Çözümünü istemiş olduğumuz DVD içeriği müvekkilimin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşma ve ayrıca İçişleri Bakanı’nın konuyla ilgili yaptığı konuşmayla alakalıdır” dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmesi talep edilen tanıklara davetiye çıkartılmasına ve İmamoğlu’nun konuşmalarının olduğu DVD’nin çözümlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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4 YIL CEZA TALEBİ

İddianamede, dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu öne sürülüyor. İddianamede, İmamoğlu hakkında, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.