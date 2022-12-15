İmamoğlu davası: Savcılıktan mahkemeye usul ve yasaya aykırılık dilekçesi

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Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



USUL VE YASAYA AYKIRILIK



Nihai kararın açıklanmasının ardından bugün savcılık 7.Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.



AVUKAT MEHMET SARI: "MADDİ HATAYA DAYALI BİR DURUM"

Cumhuriyet Savcısı'nın dilekçesini CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğündeki Gece Görüş programına katılan Hukukçu Mehmet Sarı değerlendirdi:

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272. maddenin tarafları yani davanın savcısı davayı istinaf mahkemesine götürebilirler. İddianamesinde talep ettikleri hususa yönelik eksik bulduğu. Yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararı talep çerçevesinde kararı kaldırabilir. İkinci bir yol kararı düzelterek onaylayabilir. Temyize başvurabilir.272. maddesin taraflar yani davanın savcısı davayı istinaf mahkemesine götürebilirler. İddianamesinde talep ettikleri hususa yönelik eksik bulduğu. Yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararı talep çerçevesinde kararı kaldırabilir. İkinci bir yol kararı düzelterek onaylayabilir. Temyize başvurabilir.

(Dilekçede geçen 'Yıllık İzin' ifadesi) Normal şartlarda bunlar çok alışık olduğumuz bir mesele değil. Bizde hakim ve savcıların kendi davaları hakkında karar verir. Nitekim mahkemelerde görev alan arkadaşlarımız devlette devamlılıkta bir sorun meydana gelmemesi için nöbetçi mahkeme ve savcılık vardır.

Dosyasıyla ilgili olarak kendisindeki iddianameler karşılanmadı. 4 yıllık bir hapis cezası isteği vardı. Mahkeme 2 yıl 7 ay verdi. Normal şartlarda kendisinin dosyası hakkında işlem yapma iradesini talebini ortaya koymuştur.

(Usul ve yasaya aykırı hususlar) 5 fıkradan oluşuyor. Maddi hataya dayalı bir durum. Özellikle denetim mahkemesi kendisine verildiğinde düzeltiyor. Bunlar kararın sonucuna hukuki bir süreç doğurmaz.