Gündem Haberleri

‘İmamoğlu davası’ yarın başlıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

‘İMAMOĞLU çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik 105’i tutuklu 407 sanık hakkında davanın görülmesine yarın başlanacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında görülecek davanın ilk duruşması nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü görülecek. Saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan duruşmaya girecek sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevlilerce giriş kartı verilecek.

2 BİN 430 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla yer alıyor. Tutuklu İmamoğlu’nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘suç delillerini gizleme’, ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘rüşvet’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘irtikap’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

