Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu davası ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#YSK#Dava
İmamoğlu davası ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava ertelendi.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu aynı saatlerde Saraçhane’deki belediye binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı. Duruşmada izleyici olarak CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu vardı. İmamoğlu’nun avukatları duruşmada reddi hâkim talebinde de bulundu. Mahkeme bu talebi davaya uzatmaya yönelik bularak reddetti. Davada İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası istenirken duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

‘BERAAT BEKLİYORDUM’

Ekrem İmamoğlu, davanın ertelenmesi ile ilgili açıklamasında “Beraat beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir. Aldığım bilgiye göre hakim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütalaa bildirmesi şaşırtıcı. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#YSK#Dava

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir