İmamoğlu davası ertelendi

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İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu aynı saatlerde Saraçhane’deki belediye binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı. Duruşmada izleyici olarak CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu vardı. İmamoğlu’nun avukatları duruşmada reddi hâkim talebinde de bulundu. Mahkeme bu talebi davaya uzatmaya yönelik bularak reddetti. Davada İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası istenirken duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

‘BERAAT BEKLİYORDUM’

Ekrem İmamoğlu, davanın ertelenmesi ile ilgili açıklamasında “Beraat beklediğim ortamda erteleme kararı verilmiştir. Aldığım bilgiye göre hakim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst noktadan ceza ile ilgili mütalaa bildirmesi şaşırtıcı. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum” dedi.