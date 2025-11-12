"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde "iş adamlarından rüşvet istendiği" iddiası

Haberin Devamı

İddianamede, 2018 yılında Gülaylar Grubun Ataşehir'de bulunan bir araziyi satın aldığı, arazi sahibi müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın yeni bir imar planı ve uygulaması için İBB yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde arazinin değerli ve büyük olmasından kaynaklı konunun örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'na aktarıldığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu, mülk sahibi Mehmet İlhan Gülay'ın önemli bir iş insanı olması ve başvuruya konu arazinin değerli bir alan olması sebebiyle, şüpheli Yakup Öner'i müştekiden 22 milyon dolar rüşvet talep etmesi için görevlendirmiştir. Şüpheli Yakup Öner'in müşteki Gülay'a, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından arazinin imar planında değişiklik ve arsa sahibine düşen payda artırım yapılması karşılığında yaklaşık maliyeti 22 milyon dolar olan otopark inşasının finansmanını üstlenmesi istenerek, rüşvet talebinde bulunulmuştur."

İddianamede, müşteki Gülay'ın bu talebi kabul etmemesi üzerine söz konusu rüşvet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilerek, "Müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın rüşvet talebini kabul etmemesi üzerine bu sefer örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından şüpheli Yakup Öner'e imar değişikliği talep edilen 5 bin 400 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın bir kısmının bağışlanması talebi müşteki Mehmet İlhan Gülay'a iletilmiştir. 'Haklı talebinin gereğince yapmayacağını ve isinin görülmeyeceğini' anlayan müşteki, nakit rüşvet talebi kabul görmeyen örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu kamu gücünü kötüye kullanarak yapmış̧ olduğu baskılar neticesinde, 18 Aralık 2023 tarihli protokolle imar değişikliği talep edilen araziden İBB'ye intifa hakkı tesis ettirilerek, irtikap eylemini gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MÜTEAHHİTİNDEN 50 ADET DAİRE İSTENMİŞ

Bir diğer müşteki Bahattin Uçar'ın İnvest ünvanlı firması ile Sarıyer'de Vadi İstanbul içerisinde yer alan İETT'ye ait 49 dönümlük arazi üzerine yapılacak konut projesini Kiptaş'ın kapalı zarf usulü düzenlemiş olduğu ihaleyi kazandığı anlatılan iddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın müştekiyi arayarak proje hakkında sunum yapmak üzere şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile tanışmak istediğini söylediği belirtildi.

Emirgan Korusu'nda örgüt elebaşısı Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticisi şüpheli Ertan Yıldız, örgüt üyesi şüpheli Ali Kurt ve müşteki Bahattin Uçar'ın toplandıkları kaydedilen iddianamede, toplantıda İmamoğlu'nun müştekiye proje ile ilgili tek muhatabının ve yetkilinin Ertan Yıldız olduğunu, Yıldız'ın lafının kendi lafı olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Mart 2023 tarihinde şüpheliler Ertan Yıldız ve Ali Kurt, müşteki Bahattin Uçar'ı Bayrampaşa'ya toplantı yapmak için çağırmış.̧ toplantıda şüpheliler, müştekinin yapmış̧ olduğu projeden 50 adet daireyi ekspertiz fiyatından düşük bedelle kendi söyleyecekleri İBB personellerine satışlarının yapılmasını istediklerini ve bunun Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu iletmişlerdir. Müştekinin bu teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelilerin defaten 50 adet daireyi ekspertiz fiyatından düşük bedelle kendi söyleyecekleri İBB personellerine satışlarının yapılması yönünde baskı kurup işlerini sekteye uğratacakları yönünde tehditlerde bulundukları anlaşılmıştır. Müştekinin tehditler neticesinde teklifi kabul etmemesi üzerine örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile KİPTAŞ Genel Müdürü olan şüpheli Ali Kurt, 1 ay boyunca müştekinin yaptığı satışları onaylanmayarak, hak ediş almasını engellemiş̧ ve maddi olarak icbar uygulamaya başlamıştır. Müşteki Bahattin Uçar'ın şüpheli Ertan Yıldız'ı arayarak haklarında suç duyurusunda bulunacağını iletmesi üzerine şüpheli Ali Kurt'un satış onaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

Örgüt elebaşı İmamoğlu'nun, örgüt "sistemi"nin kasası olarak kullandığı anlaşılan örgüt yöneticisi şüpheli Adem Soytekin'i müştekinin yanına inşaata ortak yapması için gönderdiği aktarılan iddianamede, Soytekin'in müştekiye islerinin İBB tarafından hiçbir şekilde yürümeyeceğini söylediği, müştekinin bu teklifi de kabul etmediği kaydedildi.

KİPTAŞ'IN ZARARA UĞRATILMASI

Kiptaş Genel Müdürü olan örgüt üyesi şüpheli Ali Kurt'un, KİPTAŞ'ta örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e yakın müteahhitlerden oluşturduğu havuz ile İBB'nin kamu zararı olacak şekilde bu müteahhitlere iş verdiği, yüksek karlı işler alan bu müteahhitlerden "sistem" adına rüşvetler temin ettiği değerlendirilmesi yapılan iddianamede, şüpheli Kurt tarafından bir diğer şüpheli Soytekin aracılığıyla KİPTAŞ'tan iş alan şüpheli Erdal Tokmakçı'dan örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı uyarınca 500 bin dolar para alındığı, bu paranın "sistem"e aktarılmak üzere Ali Kurt'a teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede, KİPTAŞ üzerinde örgütün kurduğu kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetlerinden biri olan Kiptaş Pendik Arkatlı Projesi'nde ilk 100 dairenin kamu zararı oluşturacak şekilde maliyetinin de altında fiyatlara, sistematik bir şekilde ve illiyet bağını kesmek amacıyla, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in yakınları ve örgüt üyeleri Mustafa Akın, Merthan Açıl, Esma Bayrak, Bulut Aydöner, Baki Aydöner, Ziya Gökmen Togay, Veysel Erçevik, Süleyman Atik, Gürkan Akgün'ün yakınlarının üzerine yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetinin, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Ali Kurt tarafından gerçekleştirildiği iddianamede değerlendirildi.

"PARA AKLAMA SUÇUNU MESLEK HALİNE GETİRMİŞ"

İddianamede, tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün soruşturmanın bütününde görüldüğü üzere, kamu kaynaklarından elde ettiği suç gelirlerini gayrimenkul yatırımları üzerinden aklama mekanizmasına dönüştürdüğü anlatıldı.

Bu kapsamda, örgüt üyesi Tuncay Yılmaz'ın 21 Mart 2023 tarihinde içerisinde yüz ölçümü 6 bin 828 metrekare olan 1 adet 2 katlı betonarme mesken ve tek katlı deponun bulunduğu LPF şirketini örgüt elebaşının sahibi olduğu SSB gayrimenkul üzerine devir aldığı belirtilen iddianamede, bu satın alma işlemi için bankadan 10 milyon lira gönderildiği ve örgüt sisteminden temin ettiği valizler içerisindeki 1 milyon 30 bin Euro'yu elden vererek, suç gelirlerini aklama işlemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

İddianamede, "Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun elde ettiği suç gelirlerini aklama işlemlerini gerçekleştirirken, doğrudan gayrimenkul almak yerine, gayrimenkul alımının tespitini zorlaştırmak, alınan malın gerçek değerini gizlemek maksadıyla, içerisinde gayrimenkul bulunan ve gerçek değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdiği ve örgüt liderinin bu suçu meslek haline getirdiği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi