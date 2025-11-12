Adrese teslim ihale sÃ¼reÃ§leri Ä°mamoÄŸlu iddianamesinde anlatÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca "Ä°mamoÄŸlu Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼"ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 105'i tutuklu, 5'i "mÃ¼ÅŸteki ÅŸÃ¼pheli" olmak Ã¼zere toplam 407 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun talimatÄ±yla Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi Murat Ongun tarafÄ±ndan "sistem" isimli yapÄ±nÄ±n finansal aÃ§Ä±dan desteklenmesi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n plan ve hedeflerine rahatÃ§a ulaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in adrese teslim ihale sÃ¼reÃ§lerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°ddianamede, ihale sÃ¼reÃ§leri iÃ§in bilirkiÅŸi, vergi ve MASAK raporlarÄ±, tanÄ±k beyanlarÄ±, HTS-baz verileri, kolluk araÅŸtÄ±rma tutanaklarÄ± ve bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelilerin itiraf mahiyetindeki beyanlarÄ± delil olarak gÃ¶sterildi.Â

Bu kapsamda, 2019'da seÃ§imlerin kazanÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netime gelen yeni ekibin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) havuzunda kayÄ±tlÄ± olan reklam ÅŸirketlerinden resmi ve gayriresmi para talep ettiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, bazÄ± ÅŸirketlerden bu paralarÄ±n "tasarÄ±m bedeli", "grafik bedeli" ile "drone bedeli" gibi ibarelerle fatura kesilip sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lÄ±p alÄ±narak yasal olmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bu kapsamda, para vermeyen reklam ÅŸirketlerine ise gerekli izinlerin zamanÄ±nda verilmediÄŸi, bu sÃ¼reÃ§te bu ÅŸirketler tarafÄ±ndan reklam panolarÄ±na asÄ±lan ilanlarÄ±n ise zabÄ±talar tarafÄ±ndan sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan iddianamede, ÅŸirketlerin para vermeye zorlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Ä°ddianamede, Ã¶nceden Ä°BB Kentsel TasarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uhdesinde olan reklam ihalesi iÅŸlerinin, yeni yÃ¶netim tarafÄ±ndan KÃ¼ltÃ¼r AÅž ve Medya AÅž Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.Â

Ä°BB'nin kentteki Ã§eÅŸitli reklam alanlarÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± ihalelerde, kasÄ±tlÄ± olarak pratikte hiÃ§bir faydasÄ± olmayan bazÄ± ÅŸartlarÄ±n idari ÅŸartnamede yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bu yÃ¼zden ihalelerde rekabet ortamÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, bunun sonucunda da ihaleye sadece Ä°BB iÅŸtirak ÅŸirketi KÃ¼ltÃ¼r AÅž veya Medya AÅž'nin girebildiÄŸi ve ihaleyi doÄŸrudan aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â

Ä°ddianamede, ihalenin iÅŸtirak ÅŸirketi tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n, iÅŸtirak ÅŸirketlerine tanÄ±nan serbestlikten faydalanÄ±larak davet usulÃ¼ ile alt ihale yapabilmesi olduÄŸu anlatÄ±larak, bu yolla Ã¶nceden ayarlanan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼zahir firmalara ihalelerin verilerek haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â Â

EKSÄ°K HESAPLANAN MUHAMMEN BEDELLE Ä°BB KASASINA GÄ°RECEK PARANIN Ã–NÃœNE GEÃ‡Ä°LDÄ°Â

Alt ihalelerin ÅŸartnamelerinde de bazÄ± reklam alanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n az ve boyutlarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu, ihaleyi alan reklam ÅŸirketlerinin daha fazla reklam alanÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ve daha bÃ¼yÃ¼k boyutlu reklam alanlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, bu kapsamda da haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°BB'nin ise gÃ¶revi gerektirmesine raÄŸmen bu duruma mÃ¼dahale etmediÄŸi kaydedildi.Â

Ä°ddianamede, ihalelerde ayrÄ±ca "muhammen bedelin" olmasÄ± gerekenden eksik hesaplandÄ±ÄŸÄ± ve bundan dolayÄ± Ä°BB kasasÄ±na girecek paranÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilerek alt kiralama ihalesini kazanacaÄŸÄ± Ã¶nceden belirlenen firmanÄ±n daha fazla gelir elde etmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

KÃ¼ltÃ¼r AÅž ve Medya AÅž'den ihale alan reklam ÅŸirketlerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n yeni kurulan ÅŸirketler olduÄŸu anlatÄ±lan iddianamede, resmiyette bu ÅŸirketlerin sahiplerinin baÅŸkalarÄ± gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ ama Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri Murat Ongun ve Ertan YÄ±ldÄ±z ile baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸirketler olduÄŸu ifade edildi.Â Â

HÃœSEYÄ°N KÃ–KSAL'IN OFÄ°SÄ°NDE Ã‡ELÄ°K KASALARDA MUHAFAZA EDÄ°LEN PARALAR Ä°HTÄ°YAÃ‡ HALÄ°NDE "SÄ°STEM"E AKTARILDIÂ

Reklam ihaleleri iÅŸinden gelen gayriresmi paralarÄ±n, nakit olarak veya dÃ¶viz bÃ¼rosunda dolara Ã§evrildikten sonra Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi HÃ¼seyin KÃ¶ksal'Ä±n BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki ofisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p Ã§elik kasalarda muhafaza edildiÄŸi belirtilen iddianamede, sisteme para ihtiyacÄ± olduÄŸunda paralarÄ±n buradan temin edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bunlardan dolayÄ± "ihalelere fesat karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ve "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n zararÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±sÄ± ÅŸÃ¼pheli Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinden ÅŸÃ¼pheliler Murat Ongun ve Fatih KeleÅŸ'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ihalelerle ilgili yetkili olan kiÅŸilerin ayrÄ± ayrÄ± cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

