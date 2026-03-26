×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Mahkeme#Marmara Ceza İnfaz Kurumları
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 15:21

İSTANBUL’DA, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” davasında duruşma salonuna sahte basın kartıyla giren şüpheli Erdal Yasin Tüysüz, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk duruşma sırasında, şüpheli Erdal Yasin Tüysüz’ün jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çektiği ve sahte basın kartı kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tüysüz, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.(DHA)

BAKMADAN GEÇME!