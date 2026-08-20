İBB davasında sanıktan 8 milyon liralık ödeme iddiası

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, görevine 27 Eylül 2023'te atandığını söyledi.

İddianamede yer alan 27. eylemde kendisine "irtikap" suçlamasının yöneltildiğini ve suç tarihi olarak 2023 yılı mart ayının gösterildiğini belirten Aksoy, eylem tarihinde 6 Şubat depremi nedeniyle İBB'nin afet koordinasyon işlerinde görevli olarak Hatay'da olduğunu ve 7-8 ay İstanbul'a gelmediğini söyledi.

Sağlık durumu dolayısıyla duruşmadan vareste tutulmak isteyen Aksoy, beraatini istedi.

'8 MİLYON BİZE BİR ÖDEME YAPARSANIZ BU KONUDA SİZE DESTEK OLURUZ'

Tutuksuz sanıklardan iş insanı Hamit Demir, savunmasında, 2010 yılında Beylikdüzü'nde ilk projesini yaparken kendisine bir plancı lazım olduğunu ve Murat Çalık'la görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

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"Bize ön çalışma sundu. Belediye seçimlerinden sonra Murat Bey ile yolları ayırdık, başka bir arkadaşla çalışmaya başladık. Burası sorunlu bir parseldi, çünkü 45 dönüm bir araziydi. Burada çok hacizler vardı, davalar vardı. Malikler birbirine girmişti. Ben buraya başlarken Murat Bey'e sordum, dedim ki, 'Burayı alacağım, bana bu konuda ne diyorsun?' Dedi, 'Burası çok sorunlu, sıkıntılı. Aşabilirsen al. Bu senin kararın.' Ben de buradan aldım."

Daha sonra görüşmelere başladığını anlatan Demir, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"Belirli bir süre sonra satın almalar başladı. Sonraki süreçte Ekrem Başkan'dan bir randevu istedim. Sorunları çözmek, başkanın da yoğunluğu nedeniyle... Çözdükten sonra 2015 yılında başkanla bir görüştüm. 'Başkanım, bu arazileri alıyorum, biraz sıkıntılı süreç ama bu konuda ruhsatlama konusunda da destek olmanızı istiyorum.' dedim. O da dedi ki, 'Ne demek, tabii ki yardımcı oluruz.' Biz sonraki süreçte belediye sürecini devam ettirdik. 2017'de ruhsatlarımızı çıkarma esnasında Belediye Gelirler Müdürlüğüne gittiğimde dediler ki, 'Belediyeye bir ödeme yapacaksınız.' Ben de, 'Ne kadar?' dedim. İsmail diye başkan yardımcısı vardı, o beni başka bir arkadaşa yönlendirdi. Arkadaşımız da '8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda size destek oluruz.' dedi. Baktım ki yapmak zorundayım, çünkü işim var, işimi yapıyorum. Yapmazsam sıkıntı yaşayacağım. Ben de dedim ki, 'Benim şu an mevcut param yok. Bu konuda nasıl destek olursunuz?' Sonraki süreçlerde de konuşarak kısmi daire, kısmi para olmak kaydıyla verdim ve ruhsatlarımı aldım, inşaatımı yapıp bitirdim. Mutabakat sağladıktan sonra süreci şirketteki yöneticilere bıraktım. Daire devirleri, çekler ve ödemeler onlar vasıtasıyla oldu. Onlarla ben yoktum ama daire, çek ve nakit akışı oldu."

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Çapraz sorgu sırasında Demir, "Toplamda ne kadardı?" sorusu üzerine, "8 milyon." cevabını verdi.

Tutuksuz sanık eski İBB personeli Şehide Zehra Keleş, soruşturma kapsamında "İBB Hanem" projesiyle ilgili gözaltına alındığını ancak proje ekibinde hiç yer almadığını söyledi.

Bir örgüt olduğunu düşünmediğini ve Ekrem İmamoğlu'yla birkaç kez iftarda bulunduğunu belirten Keleş, örgüt şeması denilen şeyde yerleştirildiği yere itiraz ederek, "Çünkü ben bir sürü bilgi işlem çalışanı ile teknolojiden sorumlu olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'ün (sanık) altındayım. Burada pek çok insan şu itirazı yaptı, 'Bu örgüt şeması değildir, bu organizasyon şemamızdır bizim, bu bizim çalışma akışımızdır.' dedi. Yani ben en azından kendi mesai arkadaşlarımla birlikte, kendi organizasyon şemam, kendi iş akışım içerisine yerleştirildiğim bir örgüt şemasında yer almayı umardım. Hiç tanımadığım, hiçbir birlikte çalışmadığım insanlarla ve yine hiç tanımadığım birine bağlı bir şekilde orada yer alıyorum. Bu kişilerin hiçbiriyle tek bir telefon görüşmem, mesajlaşmam, mailleşmem bulunmuyor; rehberimde telefonları dahi kayıtlı değildir. Tüm iddiaları reddederek beraatimi talep ediyorum." dedi.

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"AİT OLDUĞUM TEK ŞEMA İBB'DE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN BULUNDUĞU YERDİR"

Tutuksuz sanık İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iddianameye konu telefon hattının, Ekrem İmamoğlu'nun partinin ilçe başkanı olduğu dönemden beri kullandığı hat olduğu ve gün içerisinde çok fazla çağrı aldığını belirtti.

Hattın özellikle sahada, seçim çalışmalarında, vatandaş taleplerinde kullanıldığını ifade eden Kasapoğlu, hattın "makamda ya da sahada fark etmeksizin yanında olan nöbetçi kişi tarafından kullanıldığını ve 2-2,5 yıldır kullanılmadığını" söyledi.

Hakkındaki "örgüt üyeliği" suçlamasıyla ilgili konuşan Kasapoğlu, iddia edilen örgüt yöneticileri ya da örgüt üyeleriyle hiçbir illiyet bağının olmadığını anlattı.

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Özel kalem müdürü olduğunu belirten Kasapoğlu, "Benim ait olduğum tek şema bugün ibb.gov.tr'deki İBB'de özel kalem müdürünün bulunduğu yerdir. Bu yere göre sadece Ekrem İmamoğlu'ndan talimat alırım, sadece özel kalem müdürlüğüne bağlı olan yaklaşık 180 tane arkadaşıma talimat verebilirim." diye konuştu.

Duruşmada, iş insanı olan tutuksuz sanıklar Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen ve Gülant Candaş'ın da savunmaları alındı.

Savunmaları alınan sanıkların avukatlarının da dinlendiği duruşmaya öğle arası verildi.