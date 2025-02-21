×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu, CHP ön seçimi için başvurusunu yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#CHP#Ön Seçim
İmamoğlu, CHP ön seçimi için başvurusunu yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için avukatı aracılığıyla başvurusunu yaptı.

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezine gelen İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, başvuru dilekçesi ve gerekli evrakları Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye teslim etti.

Avukat Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başvurumuzu yaptık. Böyle tarihsel bir sürecin parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını diliyorum herkes için, milletimiz için." diye konuştu.

Pehlivan, toplanan imza sayısına ilişkin soruya "Parti açıklamasını yapar." yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#CHP#Ön Seçim

BAKMADAN GEÇME!