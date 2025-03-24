İmamoğlu, Çalık, Şahan görevden uzaklaştırıldı... Şişli’ye kayyum atandı

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Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına istinaden tutuklanmış; geçici bir tedbir olarak içişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. Şişli ilçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliği’nce Şişli Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmiştir.”

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26 MART’TA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği de İBB ve Beylikdüzü’nde başkanvekili seçimi için 26 Mart’ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

‘KENT UZLAŞISI NE DEMEK?’

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a “terör” iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadesinde, “‘Kent uzlaşısı’ ne anlama gelmektedir, ne zaman ve ne amaçla kuruldu?” sorusu yöneltildi. Şahan bu soruya, “Biz CHP olarak 2019’da ‘İstanbul İttifakı’ adında bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024’te yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesini almayı sağladık. Bu uzlaşı içerisinde tüm (AK Parti, MHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve diğer partiler) siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının bahse konu beyanları kendilerini bağlar” diye cevap verdi.