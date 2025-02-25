İmamoğlu Bulgaristan’da: Yarım düzine davam var

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Zirvenin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, sözü hakkında açılan davalara getirerek, “Halihazırda hem hukuka hem de akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım. Siyaset yelpazesinin her yönünden meslektaşlarım ve muhalefet üyeleri, mesnetsiz suçlamalarla ya da sadece fikirlerini söyledikleri için, bir gece içinde görevden alınıyor ya da tutuklanıyorlar” dedi. İmamoğlu Sofya’daki ilk gününde Türkiye Sofya Büyükelçiliği Rezidansı’nı ziyaret etti. Rezidansta bulunan Atatürk Odası’nda anı fotoğrafı çektiren heyet, Sofya Belediye Başkanı Vassil Terziev tarafından makam odasında ağırlandı. İmamoğlu ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, akşam da Balkan Şehirleri Zirvesi gala yemeğinde bir araya geldi.

YAVAŞ’TAN KARARSIZ SEÇMEN VURGUSU

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli’ne katıldı. Basının sorularını da yanıtlayan Yavaş, özetle şunları söyledi: “Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için, vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hâlâ yüzde 38 kararsız var. İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum.” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasıyla ilgili olarak da Yavaş, “Ekrem Bey’le iki gündür sabahları konuşuyorum. Sonuna kadar bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız” dedi. - DHA