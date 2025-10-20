×
İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma#Yolsuzluk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 09:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

SON DURUŞMADA İDDİANAME ÖZETLENMİŞTİ!

Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti. 

